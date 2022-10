Auf nach Singapur

Aber ab und zu bekommt man einen Tipp, der spannend genug klingt, um der Sache mal nachzugehen. An einer der hässlichsten Straßen des Bezirks – eine seelenlosen Verkehrsader, die man eigentlich nur so schnell wie möglich durchqueren will – solle sich ein gehobener Imbiss befinden, in dem authentische indonesisch-singapurische Gerichte angeboten werden. Das klingt merkwürdig, macht aber Sinn, denn Singapur ist aufgrund seiner Geschichte und seiner geographischen Lage eine Art Schmelztiegel der süd- und südostasiatischen Küche. In keiner Stadt der Welt habe ich jemals binnen weniger Tage so großartig chinesisch, malaysisch, indisch und indonesisch essen können. Und zwar meilenweit entfernt von der in Berlin dominierenden asiatischen Crossover-Pampe, sondern im Geiste einer feinen und respektvollen Nutzung jeweils anderer Elemente. Was wohl das ist, was man „Singapore Style“ nennt.