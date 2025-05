Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Was wir an Amerikas Universitäten erleben – und ganz besonders an meiner eigenen, der Columbia University –, ist kein spontaner Protest. Es ist keine idealistische Revolte von Studenten, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Es ist eine orchestrierte Bewegung, radikalisiert durch Ideologie und durchzogen von Antisemitismus“, schrieb dieser Tage Franziska Sittig in einem Gastbeitrag für Cicero. Darin schildert die Autorin eindrücklich, wie antisemitischer und israelhassender Irrsinn auch ihre Universität erfasst und sich dort nachhaltig eingenistet hat – mit entsprechenden Folgen für den universitären Ablauf, aber eben ganz besonders für jüdische Studenten, die sich seither auf dem Campus nicht mehr sicher fühlen.

Sittigs Beitrag ist eine Geschichte des Kontrollverlustes amerikanischer Universitäten, die sich so oder so ähnlich auch über zig andere Hochschulen des Landes erzählen ließe. Teils aus reiner Unfähigkeit, dem Mob aus Aktivisten, Wokisten und Islamisten Einhalt zu gebieten. Teils aber auch, weil dieser Kontrollverlust zum legitimen Protest verklärt oder aus Teilen der Universitätsverwaltung und der Dozentenschaft sogar begrüßt wird. Übrigens ein entscheidender Grund, warum die neue US-Regierung derzeit Schlagzeilen damit macht, manchen Universitäten die Gelder zu entziehen. Aber das nur am Rande.