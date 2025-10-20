- Magisches Denken hat bei den Grünen eine sichere Heimstatt
Die Grünen haben ein ambivalentes Verhältnis zur Wissenschaft. Wenn sie ihre Klimapolitik durchsetzen wollen, gilt „Follow the Science!“ Bei der grünen Gentechnik aber stellen sie sich gegen die internationale Front der Wissenschaft.
In Goethes Drama „Faust“ stellt der Gelehrte Dr. Heinrich Faust resigniert fest, dass ihm das Studium der Philosophie, der Rechte, der Medizin und der Theologie nicht zur Welterkenntnis verholfen hat: „Da steh’ ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.“ Bevor er vollends verzweifelt, hat er die rettende Idee: „Drum hab’ ich mich der Magie ergeben.“
Was für einen Gelehrten im 16. Jahrhundert noch angehen mag, ist für eine politische Partei im 21. Jahrhundert dann doch befremdlich. Die Grünen begegnen der grünen Gentechnik mit vorwissenschaftlicher Skepsis; sie canceln historische Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Raum und glauben, diese seien dadurch aus dem Denken der Menschen verschwunden; ihr Sprachfuror bringt die Gendersprache gegen die Hochsprache in Stellung, weil sie glauben, eine neue Sprache führe zur Befreiung der Frau. „Vergebliche Liebesmüh“, möchte man als aufgeklärter Zeitgenosse den Grünen zurufen.
