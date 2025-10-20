Atomkraft, Gentechnik, Klimapolitik - Magisches Denken hat bei den Grünen eine sichere Heimstatt

Die Grünen haben ein ambivalentes Verhältnis zur Wissenschaft. Wenn sie ihre Klimapolitik durchsetzen wollen, gilt „Follow the Science!“ Bei der grünen Gentechnik aber stellen sie sich gegen die internationale Front der Wissenschaft.