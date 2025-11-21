- Ohnmacht gegenüber dem Endgültigen
Der Freitod der Kessler-Zwillinge hat das Thema assistierter Suizid wieder in den Fokus medialer Aufmerksamkeit gerückt und heftige Debatten ausgelöst. Doch es gibt Fragen, die auf so existentielle Weise individuell sind, dass sie sich jedem moralischen Urteil entziehen.
Der Tod ist die ultimative Zumutung. Dass eines Tages das Leben zu Ende ist, dass man nie wieder die Sonne auf der Haut spüren wird, nie wieder das Rauschen des Waldes hören, nie wieder den Geruch von Morgenkaffee riechen, dass man nicht weiter teilhaben kann am Leben seiner Kinder, dass man geliebte Menschen nie wieder erleben wird, dass auch die persönlichen Erinnerungen an die vielen schönen Tage und Stunden des Lebens ausgelöscht sind, weg, für immer verloren – dieser Gedanke ist unerträglich. Die denkbar größte Beleidigung unserer Existenz.
