Alice und Ellen Kessler
Alice und Ellen Kessler im September 2025 / picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre

Assistierter Suizid Ohnmacht gegenüber dem Endgültigen

Der Freitod der Kessler-Zwillinge hat das Thema assistierter Suizid wieder in den Fokus medialer Aufmerksamkeit gerückt und heftige Debatten ausgelöst. Doch es gibt Fragen, die auf so existentielle Weise individuell sind, dass sie sich jedem moralischen Urteil entziehen.

KOLUMNE: GRAUZONE am 22. November 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Der Tod ist die ultimative Zumutung. Dass eines Tages das Leben zu Ende ist, dass man nie wieder die Sonne auf der Haut spüren wird, nie wieder das Rauschen des Waldes hören, nie wieder den Geruch von Morgenkaffee riechen, dass man nicht weiter teilhaben kann am Leben seiner Kinder, dass man geliebte Menschen nie wieder erleben wird, dass auch die persönlichen Erinnerungen an die vielen schönen Tage und Stunden des Lebens ausgelöscht sind, weg, für immer verloren – dieser Gedanke ist unerträglich. Die denkbar größte Beleidigung unserer Existenz.

Liebe Leserinnen und Leser,
Karl-Heinz Weiß | Sa., 22. November 2025 - 12:44

Wenn ich mich in einer unendlich langen Generationenkette vor mir und einer (hoffentlich) genauso langen nach mir sehe, ist von "Endgültigkeit" wenig zu spüren. Die Selbstüberhöhung ist das Problem. Davon war bei den Verstorbenen wenig zu spüren, und so bleiben sie in guter Erinnerung. Dieses "in guter Erinnerung bleiben" ist ein erstrebenswertes Ziel, unabhängig davon, ob man in eigenen Kindern weiterlebt.

christoph ernst | Sa., 22. November 2025 - 13:05

Gestern wurde ich gefagt, ob ich an eine Seele glaube. Ich Gegenzug sagte ich, dass dann auch mein kluger, liebenswerter Hund, dem ich noch immer hinterher trauere, eine besäße.
Glücklicherweise kann man auf Gott vertrauen, ohne damit zwangsläufig auf die buchstäbliche Auferstehung des Fleisches setzen oder von der herausragenden Ausnahmeerscheinung des eigenen Selbst überzeugt sein zu müssen. Es gibt Erinnerung, an die, die wir lieben. Im Laufe unseres Lebens werden immer davon zu Gespenstern, bis schließlich auch wir begreifen, dass wir bloß Gespenster auf Abruf sind.
Nur, wenn man vorher hat leben dürfen, muss man das nicht unbedingt schllimm finden.

Sabine Lehmann | Sa., 22. November 2025 - 14:03

Freilich kann man herrlich darüber philosophieren......So lange bis man selbst direkt neben ihm steht.
Da stehst du dann als Angehöriger hautnah dabei und möchtest mit aller Macht, mit jedem Instinkt, mit jeder Faser deines Körpers, mit jedem Gefühl deines irdischen Daseins diesen geliebten Menschen "behalten" und ihn nicht loslassen. In diesen Momenten hast du keinen Zugriff mehr zu all den eloquenten Gedankengängen zum Thema Tod. Dieser "Tod", er bleibt so lange abstrakt bis er dir in Deinem eigenen Spiegelbild entgegenblickt oder du ihn in den Augen eines schwer kranken Menschen erkennst. Dann wird es kalt, sehr kalt. Dein Herz gefriert zu Eis, der Atem geht schwer und die Demut vor all dieser erschlagenden Vergänglichkeit lässt dich schrumpfen, schrumpfen in diesem Kosmos zu einem Staubkorn im Universum........

Rainer Mrochen | Sa., 22. November 2025 - 14:19

"Also beginnen wir, den Tod aus unserem Alltag zu verbannen." Genau in diesem Verhalten liegt für mich der existentielle Fehler. Warum nicht ab dem ersten Moment der eigenen Bewusstwerdung den Tod als finales Erlebnis des Lebens anzunehmen und sich in diesem Sinne darauf vorzubereiten? Vielleicht ist die Erkenntnis in diese Finalität ja sogar Erleichterung für die auferlegte Mühsal im wirklichen Leben.
Zugegeben, nicht jeder Mensch trägt ein schweres Päckchen. Im Gegenteil, die Lasten sind übelst, ungleich verteilt und das noch im vollen Bewusstsein der sich selbst Entlastenden. Die gegenwärtige Selbstorganisation der Menschheit ist die Bürde des Daseins nicht die Eigenorganisation des Individuums. Es ist gewiss ein schwerer Akt das notwendige Mass an Transzendenz zu erreichen, die eigene Individualität zu erkennen um Handlungsebenen zu ermöglichen, die über das Mass allgemein anerkannter, gesellschaftlicher Normen die Möglichkeit bieten eben jenen Normen zu entfliehen >>ist Freiheit.

Walter Buehler | Sa., 22. November 2025 - 14:36

... überleben auch das Gehirn, in dem sie entstanden sind.

Feuerbach und Engels sind schon lange tot, aber der von ihnen geformte Materialismus ist mehr als lebendig, wie Sie ja in Ihrem Artikel selbst sagen.

Die Helden des Diamat wurden - wie einst die Pharaonen - in großen Mausoleen bestattet, Wahlfahrtsorte für einen dezidiert materialistischen Totenkult mit Ewigkeitsanspruch.

Ob der heute dominierende Hedonimus mit
seiner abstrakten Heroisierung des autarken Egos immer die Deutungshoheit behalten wird?

Mir kommt es so vor, als ob gesellschaftliche Gruppen, die sich der Religion nicht verschließen und sich nicht auf einen nackten Materialismus reduzieren lassen wollen, offenbar etwas resilienter durchs Leben gehen können.

Wer weiß, was wir nicht wissen können?

Nix für ungut.

