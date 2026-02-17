Politischer Aschermittwoch in Passau - Vom Strauß-Spektakel zur Randnotiz

Der Politische Aschermittwoch in Passau war einmal ein großes Ereignis. Mittlerweile hat er seinen Reiz verloren. Nicht, weil die Menschen plötzlich weniger Lust auf Zuspitzung hätten, sondern weil Zuspitzung inzwischen Dauerbetrieb ist.