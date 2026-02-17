- Vom Strauß-Spektakel zur Randnotiz
Der Politische Aschermittwoch in Passau war einmal ein großes Ereignis. Mittlerweile hat er seinen Reiz verloren. Nicht, weil die Menschen plötzlich weniger Lust auf Zuspitzung hätten, sondern weil Zuspitzung inzwischen Dauerbetrieb ist.
Der Politische Aschermittwoch in Niederbayern war einmal das, was man heute „ein Kommunikationsereignis“ nennen würde – nur eben mit Bierbänken statt Livestream, mit Blasmusik statt Jingle und mit Starkbier statt Hashtag. Draußen Winter, drinnen Wärme und Lautstärke. Ein Ritual, das jedem seine Rolle zuwies: Die Basis wollte Bestätigung, die Redner wollten Stärke, die Gegner dienten als Zielscheiben, die Medien als Verstärker. „Derblecken“ war nicht peinlicher Klamauk, sondern politische Technik: Wer den Gegner öffentlich kleinmachte, machte die eigenen Leute groß. Und wer an diesem Tag die Deutungshoheit eroberte, konnte eine Woche lang von ihr leben.
