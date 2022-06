Thomas Urban legt mit „Verstellter Blick“ in einem 190-seitigen Essay in Sachlichkeit und Präzision das Denken deutscher Eliten offen. Der berufliche Weg Thomas Urbans, Sohn schlesischer Eltern, führte ihn als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung insbesondere nach Moskau, Kiew und Warschau, in dessen Nähe er heute lebt. Dort lernte er Land, Leute und Politik genauestens kennen. Mit seinen familiären und beruflichen Erfahrungen zeigt Urban auf, welchen Einfluss die deutsche Politik auf die Entwicklung Osteuropas im Laufe der Zeit genommen hat. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund schadet es dem Inhalt des Buches nicht, dass es kurz vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gedruckt wurde.