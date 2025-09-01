- Die linken Kulturkämpfer werden dumm
Blindheit gegen Argumente und Wirklichkeit war eine Erfolgstaktik der Linken. Die Widersprüchlichkeit in ihren „Widerstandsaktionen“ scheint mittlerweile für sich zu sprechen. Damit schaden sie sich nur noch selbst.
Und plötzlich ist sich der linke Teil der Republik einig: Kulturkämpfe sind böse. Sie sollen das Land spalten und wenig zur Lösung der Probleme beitragen. Das sage ich schon lange und wundere mich, woher diese späte Einsicht kommt.
Die einfache Erklärung: Links verliert die Kulturkämpfe. Und da fällt ihnen ein, dass das eine unschöne Sportart sei. Ähnlich verrückt ging es bei der vorletzten Präsidentenwahl in den USA zu. Als Biden immer mehr Stimmen bekam, forderten die Trump-Wähler: „Stop the count!“ Man solle mit dem Auszählen der Stimmen aufhören, sobald eine Mehrheit für Trump erreicht ist. Und jetzt warnt die linke Hälfte in Deutschland: Hört auf mit den Kulturkämpfen, wir verlieren!
