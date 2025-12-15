- Warum das Vertrauen in ARD, ZDF und Deutschlandfunk sinkt
Müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk heutzutage neu aufgebaut werden, käme kein vernünftiger Mensch auf die Idee, das bestehende System eins zu eins abzubilden. Daran dürfte auch der Reformstaatsvertrag wenig ändern. Eine Fehleranalyse.
Dank des zwangsweise erhobenen Rundfunkbeitrags nahmen die ÖRR-Anstalten 2024 8,74 Milliarden Euro ein. Zusammen mit den Einnahmen aus Werbung und Sponsoring konnten die Sender über 9,1 Milliarden Euro verfügen. Der ÖRR ist damit das weltweit „reichste“ oder teuerste öffentliche Rundfunksystem der Welt.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.