Kaputt bis ins Mark: Eigentlich bräuchte der ÖRR einen Neustart / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Reformstaatsvertrag Warum das Vertrauen in ARD, ZDF und Deutschlandfunk sinkt

Müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk heutzutage neu aufgebaut werden, käme kein vernünftiger Mensch auf die Idee, das bestehende System eins zu eins abzubilden. Daran dürfte auch der Reformstaatsvertrag wenig ändern. Eine Fehleranalyse.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 17. Dezember 2025 9 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Dank des zwangsweise erhobenen Rundfunkbeitrags nahmen die ÖRR-Anstalten 2024 8,74 Milliarden Euro ein. Zusammen mit den Einnahmen aus Werbung und Sponsoring konnten die Sender über 9,1 Milliarden Euro verfügen. Der ÖRR ist damit das weltweit „reichste“ oder teuerste öffentliche Rundfunksystem der Welt.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 17. Dezember 2025 - 09:34

Herrn Florian Warweg auf den "Nachdenkseiten", der auf den ersten Blick Ähnliches beschreibt, allerdings aus der Sicht tendenziell "verfemter Linker".
Laut Wiki sollen die "Nachdenkseiten" "verschwörungstheoretisch" unterwegs sein?
Was Herr Warweg nicht beachtet ist m.E. die konservative Grundhaltung der Deutschen.
Da ist die Klage von Herrn Müller-Vogg verständlicher für mich.
Aus beiden ziehe ich aber die "Beobachtung", dass evtl. augegrenzt wird im ÖRR und anderen Medien und zwar in Richtung "Verschwörung".
Das macht, dass ich mittlerweile überlege, ob es eine gibt und zwar im ÖRR und entsprechenden sogenannten Medien des Mainstream, denn eventuell bilden diese das Meinungsspektrum in Deutschland nicht ausreichend ab.
Das kann man hoffentlich nicht den Eigentümern anlasten, wie auch nicht den Gebührenzahlern.
Der Unmut steigt.
Aber WAS könnte dahinterstecken?
Z.B der WahrheitsANSPRUCH der Grünen und vlt. verknüpft damit der evtl. "moral-religiöse Maternalismus" Merkel Zugeneigter?

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 17. Dezember 2025 - 09:58

Vielleicht sollen beide die "neue Mitte" darstellen, die Grünen und die "Merkel-CDU"?
Es bleibt ihnen unbenommen und auch die Zustimmung scheint groß.
Andererseits bleibt die Linke jetzt doch bei ihren bekannten Themen, die SPD kann mit der Kombination Grün/Schwarz hoffentlich auch nicht bedingungslos, Liberale ebensowenig, Liberalkonservative gar nicht mehr und CDU´ler jenseits von Frau Merkel auch nicht mehr?
Journalisten sind hingegen mehrheitlich grün-gestimmt.
Also KEINE Verschwörung sondern kaum mehr vorhandener Hintergrund.
Das lässt es teils "absurd" oder unrealistisch erscheinen.
Ich sehe aber nach wie vor die Bedeutung der Grünen und wenn auch noch nie die von Frau Merkel, so doch die derer, die sich von ihr vertreten sehen.
Deshalb ist mir eine ernste wissenschaftliche und demokratietheoretische Auseinandersetzung mit "dogmatischen oder autoritären" Grünen und "dogmatisch oder moralerhöhter" CDU sehr wichtig.
Die Diskussion müßte abgebildet werden statt ""Bürgerkrieg""...

Theo Lackner | Mi., 17. Dezember 2025 - 10:05

Der wichtigste Hebel, den ÖRR entweder zu reformieren oder abzuwickeln, ist die Abschaffung der Zwangsfinanzierung. Diese stammt aus Zeiten knapper Sendewellen und hoher Verteilkosten, während heutzutage auch ohne ÖRR die Vielfalt der Quellen und Meinungen unvergleichlich größer ist.

Gebt den Nutzern und (potentiellen) Kunden die Freiheit gibt, für die Leistungen des ÖRR zu zahlen (oder eben nicht). Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein!

Brigitte Miller | Mi., 17. Dezember 2025 - 10:07

"Dass die AfD, laut Umfragen aktuell stärkste Partei, mehr oder weniger ausgegrenzt wird, mag man politisch gutheißen".

Genau da sitzt doch das Problem. Wie Sie selber schreiben, hat der ÖRR Schlagseite nach links und manipuliert darum die Meinung der Bürger, Herr Dr. Müller-Vogg
Warum also darf dieser Rundfunk eine Partei ausgrenzen?
Der ÖRR ist genau so wenig reformierbar wie die EU . Man sollte denen das Geld wegnehmen.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 17. Dezember 2025 - 10:09

Der sehr gut recherchierte Beitrag fasst das Problem punktgenau zusammen. Und wohin diese Strukturen führen, ist aktuell bei der BBC zu sehen -zeigen, was n i c h t ist. Eine wichtige Aufgabe des ÖRR wäre es beispielsweise, die Positionen der 25%-Partei AfD genau zu analysieren und mit denen anderer Parteien zu vergleichen. Der selbsternannte AfD-Halbierer Friedrich Merz schafft das bis heute nicht. Und die 90% links-grün affine ÖRR-Journalistenschar schon gar nicht. Nazi-Keule und Verbotsverfahren-Gebetmühle sind zu wenig.

Maria Arenz | Mi., 17. Dezember 2025 - 10:13

nicht "Präsens" ist in der Titelzeile angebracht. Die ÖR-Anstalten sind in Bezug auf Journalistisches Ethos bereits so tief gesunken, daß kaum noch Platz nach unten bleibt. Ich habe sogar den Eindruck, daß die Verantwortlichen die in Anbetracht des zunehmenden Qualitätsdefizits äußerst moderate Kritik an ihren Leistungen zum Anlaß nehmen, nach dem Motto zu verfahren: "Ist der Ruf erst ruiniert, verblödet es sich ganz ungeniert". Eine wirkliche Reform kann jedoch durch den herrschenden Filz von Politik und ÖR- Gesinnungsblase genausowenig erfolgen wie die des Ancien Régime unter Ludwig XVI . Der Filz ist viel zu dicht, um ohne Radikalkur beseitgt zu werden. Man muss ja nicht so weit gehen, wie bei dem unglücklichen König der Franzosen aber häßlich muß es schon werden, sonst bringt es nichts.

