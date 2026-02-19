Der Bayerische Rundfunk läuft immer dann zur Höchstform auf, wenn es darum geht, Geschichten aus der Heimat zu erzählen. Wenn Franz Gernstl in „Gernstl unterwegs“ einen Theologen besucht, der seine Erfüllung im Käsemachen gefunden hat, geht mir das Herz auf. Und neulich beobachtete ich in „Zwischen Spessart und Karwendel“ beeindruckt einen jungen Burschen, erst 18 Jahre alt, der sich über seine Region hinaus einen Namen als Tierfotograf gemacht hat.

Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es gute und schlechte Formate, soll das heißen. „Zwischen Spessart und Karwendel“ und „Gernstl unterwegs“ im BR, meinem Heimatsender, sind überragend. Sehenswert ist dort auch fast alles, was die „Bergfreundinnen“ machen. Im ZDF ist „Bares für Rares“ mein guilty pleasure. Und selbst Funk als sogenanntes „Jugendformat“ ist nicht nur Woko Haram. „STRG_F“ liefert auch Reportagen, die so gut sind, dass das penetrante Gendern fast nicht stört. Über tödliche Esoterik etwa oder die Modedroge Tilidin.

Wie bei der alten Immobilie

Ich schreibe das vorweg, weil es ein Missverständnis in der Debatte über die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandfunk gibt. Nicht allen Kritikern geht darum, den ÖRR zu liquidieren. Die meisten Kritiker, so meine Wahrnehmung, sehen aber eine große Dringlichkeit einer grundlegenden Reform. Sollte die wiederum nicht möglich sein, weil die Beharrungskräfte innerhalb dieses zu teuren, zu großen und zu oft zu einseitigen Systems zu groß sind, bleibt am Ende nur der Komplettabriss als ultima ratio, als letzter Ausweg.

Das wäre dann wie bei einer alten Immobilie, bei der sich eine Renovierung nicht mehr lohnt. Die reißt niemand einfach so ab, sondern weil es anders nicht mehr geht. Und wie bei so einer Immobilie auch, heißt das trotzdem nicht, dass alles schlecht ist. Manches ist sogar besser im ÖRR als der schlechte Ruf, den er sich fleißig erworben hat. In liberalen bis konservativen Kreisen ohnehin. Aber auch bei einigen Linken, die sich mehr kritischen Journalismus und weniger Volkserziehung wünschen.

Künstlerische Distanz zum eigenen Weltbild

Wenn es um Heimatfernsehen, Sportberichterstattung und nicht-politische Inhalte geht, produziert respektive lässt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch gute Inhalte produzieren. Was nichts daran ändert, dass auch die Geschmackssache sind. Ich zum Beispiel finde viele Schauspieler, die in ARD und ZDF zu sehen sind, unterirdisch schlecht. Aber ich habe auch schon überraschend gute Krimis gesehen. Das sind die, bei denen die Weltanschauung des Drehbuchautors nicht über die Qualität der Story triumphiert. Und ich bin froh, dass sportliche Großereignisse in ARD und ZDF übertragen werden. Was allerdings nichts daran ändert, dass es da noch einige Doppelstrukturen gibt, die es nicht braucht.

Den „Bergdoktor“ wiederum schaue ich nicht. Ich weiß aber, dass die Sendung ein guilty pleasure sogar von Leuten ist, von denen man das niemals denken würde. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die schimpfen über Schlagersendungen und Quiz-Shows. Wenn das genug Gebührenzahler schauen wollen, haben auch die ihre Berechtigung. Mal abgesehen davon, dass es ARD, ZDF und Deutschlandfunk ohnehin nie allen recht machen können. Deshalb braucht es auch bei der Programmgestaltung in ARD, ZDF und Deutschlandfunk bestimmte Kompromisse.

Das Dunkelste vom Dunkelsten

Wenn Sie mich fragen, gibt es zwei Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die helle Seite, zu der auch Inhalte gehören dürfen, die nicht meinem Geschmack entsprechen. Und dann gibt es da noch die andere, die dunkle Seite, die das ganze System in Misskredit bringt. Diejenige, über die wir eigentlich streiten auf den kleinen und großen Bühnen dieses Landes. Der ganze Agitprop, die ganzen Narrative aus dem linksgrünen Milieu und der wiederkehrende, ziemlich bekloppte Ansatz, die Welt in Gut und Böse teilen zu wollen. Obendrauf kommt dann noch die ziemlich konsequente Weigerung, die eigene Arbeit auch kritisch zu hinterfragen und irgendwelche „Kampagnen“ zu erfinden, wenn gleichzeitig mehrere Leute einen Bock zum Thema machen, den der ÖRR selbst geschossen hat.

Das Dunkelste vom Dunkelsten liefert mittlerweile verlässlich das „Heute Journal“ im ZDF. Nicht nur, aber insbesondere in der Auslandsberichterstattung. Vor allem, wenn es um die Vereinigten Staaten geht. Getrieben von einem tiefsitzenden Hass auf Donald Trump und sein Weltbild werden immer wieder Beiträge gesendet, die journalistische Standards verletzen. Was Akteure wie Dunja Hayali oder Elmar Theveßen aber nicht davon abhält, sich selbst als treue Kämpfer für Qualitätsjournalismus und gegen Fake-News zu inszenieren. Dabei liefern sie immer wieder Inhalte, die kein kritischer Journalismus sind, sondern in Wort- und Videobeiträge verpackte Ressentiments liefern. Entlang klar definierter linker Narrative.

ZDF lässt sich von Linksradikalen beraten

Hilfe holt man sich dafür sogar von Leuten, von denen sich ein seriöser öffentlich-rechtlicher Rundfunk distanzieren müsste. Zum Beispiel von der Truppe vom linksradikalen Volksverpetzer, der sich als Kämpfer gegen Desinformation inszeniert, aber eigentlich nur wildgeworden alles kurz und klein bloggt, was nicht links genug ist. Wie Nius berichtet, war das Volksverpetzer-Team kürzlich auf Einladung des ZDF und des Deutschen Journalisten-Verbandes in Mainz, um „über den Umgang mit extremistischen Parteien und deren Desinformation [zu] diskutieren“.

Lustig, lustig: Laschyk und Gellinek / Screenshot

So steht es wörtlich in einem Instagram-Post des Volksverpetzer-Gründers Thomas Laschyk, der ihn und die Aktuelles-Chefin des ZDF, Anne Gellinek, lachend und in trauter Eintracht zeigt. Weiter heißt es darin: „Wir haben was über deren Arbeit gelernt und sie haben einige Ideen für ihren Umgang mitgenommen“. Heißt konkret: Das ZDF lässt sich von Linksradikalen im Umgang mit „Desinformation“ beraten. Ein Begriff übrigens, der mittlerweile berüchtigt ist als linker Kampfbegriff für alles, was man nicht hören will. Und zwar unabhängig davon, ob der Inhalt stimmt oder nicht.

Eine ziemlich lange Liste von Übertreibungen

Aber zurück zu den klar definierten Narrativen, die man im „Heue Journal“ setzt und kultiviert: Unvergessen etwa bleibt der Irrsinn, den das ZDF rund um die Ermordung von Charlie Kirk behauptet hat. Von Dunja Hayalis Leichenfledderei bis zu den Lügen, die Elmar Theveßen über ihn verbreitet hat. Von wegen, Kirk habe gefordert, Schwule zu steinigen. Das jüngste Kapitel der Fake-News-Historie des ZDF war kürzlich ein Beitrag über die US-Einwanderungsbehörde ICE. In diesem Beitrag – dessen Kernbotschaft war, dass das, was ICE macht, Kindern Angst macht – wurde ein KI-Fake über einen ICE-Einsatz ebenso verbreitet wie eine Videoaufnahme, die zwar echt ist, aber schon älter und mit den aktuellen ICE-Einsätzen nichts zu tun hat. Beide Sequenzen zeigten verängstigte Kinder.

Dieser KI-Fake reiht sich nahtlos ein in eine mittlerweile ziemlich lange Liste von Übertreibungen, Falschbehauptungen und Fällen, in denen ÖRR-Journalisten böswillig etwas aus dem Kontext gerissen haben. Die Palette reicht von der Diffamierung kritischer Stimmen in der Migrationsdebatte, während Corona und hinsichtlich der gescheiterten Energiewende über Hamas-Propaganda und glasklaren Anti-Amerikanismus bis hin zur De­le­gi­ti­mie­rung sogenannter alternativer Medien, die ich „neue Medien“ nenne. Einfach, um gewisse Debatten gar nicht erst zuzulassen. Etwa darüber, dass bestimmte Milieus klar überrepräsentiert sind bei Gewaltdelikten, unser Kampf gegen den Klimawandel ein ideologisches Projekt ist oder das Coronavirus womöglich aus einem chinesischen Labor stammt.

Die Grenze zwischen der hellen und der dunklen Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks lässt sich daher recht klar ziehen. Solange die Inhalte unpolitisch sind, machen ARD, ZDF und Deutschlandfunk ein solides Programm mit Stärken und Schwächen. Sobald es politisch wird – entweder, weil es sich um ein politisches Format handelt oder weil eigentlich unpolitische Formate politisiert werden –, neigen die Öffentlich-Rechtlichen aber dazu, journalistische Grundsätze zu verletzen. Das Perfide daran ist, dass man das als Zuschauer oft nur erkennt, wenn man mit dem jeweiligen Thema vertraut ist. Ein Beispiel: Die wiederkehrende Bezeichnung von Argentiniens Präsident Javier Milei als „ultrarechts“ ist, um es mit Bärbel Bas zu sagen, Bullshit. Das merkt aber nur, wer Mileis ökonomische Überzeugungen kennt und eine Ahnung hat, was Libertarismus bedeutet.

Qualitätsjournalismus und Boulevard

Interessant ist in dem Zusammenhang auch die medientheoretische Unterscheidung zwischen Qualitätsjournalismus und Boulevard. Während der Qualitätsjournalismus gekennzeichnet ist durch den Versuch, ein Thema in seiner Breite darzustellen, gehört zum Wesen des Boulevards, einen Aspekt eines Themas hervorzuheben und zu emotionalisieren. Qualitätsjournalismus ist, wenn man so will, also Journalismus aus der Vogelperspektive, während der Boulevard die Froschperspektive einnimmt. Was übrigens nicht unbedingt bedeutet, dass die einen besseren Journalismus machen als die anderen. Es ist zunächst einmal eine andere Art von Journalismus.

Obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk nun aber für sich in Anspruch nimmt, Qualitätsjournalismus zu machen, folgt er immer häufiger der Logik des Boulevard – und zwar aus einer dezidiert linken Perspektive und unter Nutzung typisch linker Empörungsmechanismen. Statt Komplexität bekommt der Zuschauer Schlagzeilen geliefert, die dazu dienen, dem Rezipienten das linke Weltbild der Redaktion zu präsentieren und ihm einzureden, das sei die Wahrheit. Damit das bestmöglich gelingt, wird wiederum nicht ergebnisoffen recherchiert, sondern nur gesammelt, was zum gewünschten Narrativ passt. Ein entscheidender Unterschied.

Einsicht oder Abrissbirne?

Der jüngste KI-Fake im ZDF war daher kein Unfall im Wortsinn, sondern eine logische – und damit eine so oder so ähnlich absehbare – Konsequenz eines redaktionellen Selbstverständnisses, das nicht darin besteht, den Zuschauer bestmöglich zu informieren, sondern darin, ihn entlang konkreter Narrative bestmöglich zu instruieren – was übrigens das zentrale Merkmal des DDR-Journalismus war. Einfach deshalb, weil man glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen. Und weil man außerdem glaubt, dem Zuschauer dabei helfen zu müssen, sich nicht etwa eine eigene Meinung zu bilden über Migration, Corona, Energiewende oder Donald Trump – sondern die vermeintlich richtige Meinung.

Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk also grundlegend reformierbar? Theoretisch ja. Dafür bräuchte es nicht zuletzt aber eine konsequente Rückbesinnung der Redaktionen von ARD, ZDF und Deutschlandfunk auf journalistische Standards und darauf, dass ihr redaktioneller Ansatz immer vereinbar sein sollte mit ihrem gebührenfinanzierten Informationsauftrag. Der ist nämlich nicht nur eine nette Orientierungshilfe, sondern die wesentliche Existenzberechtigung der Öffentlich-Rechtlichen. Geschieht das nicht, bleibt nur die Abrissbirne als ultima ratio. Ich, liebe Dunja Hayali, würde mein „Zwischen Spessart und Karwendel“ aber wirklich saugern behalten.