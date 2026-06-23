- In Karlsruhe geht es für den ÖRR um mehr als eine Detailfrage
Der Streit um den Rundfunkbeitrag beschäftigt die Politik und die öffentlich-rechtlichen Sender seit Jahren. Nun landet die Auseinandersetzung erneut vor dem Bundesverfassungsgericht. In Karlsruhe geht es für den ÖRR aber um mehr als nur eine Detailfrage.
Rund zehn Milliarden Euro stehen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jährlich zur Verfügung. Die Summe setzt sich zusammen aus 8,5 Milliarden Euro, welche ARD, ZDF und Deutschlandfunk über den Rundfunkbeitrag einnehmen, und weiteren gut 1,5 Milliarden Euro, die durch Werbung und andere Einnahmen in die Kassen gespült werden. Das ist sehr viel Geld. So viel Geld, dass sich Deutschland damit den mit Abstand teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt leistet.
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