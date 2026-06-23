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ARD-Logo am Gebäude des Bayerischen Rundfunks in München / picture alliance / CTK | Richard Mundl

Streit um den Rundfunkbeitrag In Karlsruhe geht es für den ÖRR um mehr als eine Detailfrage

Der Streit um den Rundfunkbeitrag beschäftigt die Politik und die öffentlich-rechtlichen Sender seit Jahren. Nun landet die Auseinandersetzung erneut vor dem Bundesverfassungsgericht. In Karlsruhe geht es für den ÖRR aber um mehr als nur eine Detailfrage.

VON BEN KRISCHKE am 23. Juni 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Rund zehn Milliarden Euro stehen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jährlich zur Verfügung. Die Summe setzt sich zusammen aus 8,5 Milliarden Euro, welche ARD, ZDF und Deutschlandfunk über den Rundfunkbeitrag einnehmen, und weiteren gut 1,5 Milliarden Euro, die durch Werbung und andere Einnahmen in die Kassen gespült werden. Das ist sehr viel Geld. So viel Geld, dass sich Deutschland damit den mit Abstand teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt leistet.

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Achim Koester | Di., 23. Juni 2026 - 15:21

politischen Parteien mit Personen besetzt, die weder neutral noch überparteilich sind, also werden Entscheidungen im Sinne der Auftrsggeber erwartet und wahrscheinlich auch in ihrem Sinne getroffen. Das ÖR TV+Radio ist ein Sprachrohr politischer Parteien, meist im linken Spektrum verortet, und dient denen als willfähriges Propagandainstrument.

Heidemarie Heim | Di., 23. Juni 2026 - 15:23

Donnerlittchen lieber Herr Krischke! Wie Kleinvieh wirklich auch Mist macht;). Aus 58 Cent 300 Millionen Euronen, und das jährlich? In Mathe und Physik immer knapp an einer Fünf vorbeigeschrammt und inkompetent geblieben was Zahlen und Rechenaufgaben betrifft, könnte mir mal jemand ausrechnen was mein jährlicher Spendenerlös wäre, falls ich von jedem NICHT-GEZ-Pflichtigen besagte 58 Cent so als Solidaritätszuschuss bzw. Beweis bekäme? Natürlich nur,um dies umgehend an die verarmten, öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten weiter zu leiten😎.Denn schließlich wäre es doch eine Katastrophe,müssten wir auf so substantiell hochwertige Erzeugnisse journalistischer Arbeit wie die einer Frau Miosga und Kollegen/innen verzichten! Nicht zu vergessen wie viel Schaden die politische Erziehung in Sachen betreutem Denken all der Millionen Zuschauer nehmen würde! Jetzt rück` schon den halben Euro raus....Geizkragen..! MfG

Auch mein Hirn, inzwischen wegen der Hitze auf Erbsengröße geschrumpft, errechnet bei 58 Cent Beitragserhöhung höchstens 30 Millionen Euro Mehreinnahmen, aber was weiß ich schon, liebe Frau Heim, es sei denn die Anzahl der Gebührenzahler in Deutschland hätte sich verdoppelt? Wäre bei mir aber auch nicht das erste Mal, dass ich mir in Mathe einen Lapsus von veritablem Ausmaß leiste;-) Wer kann hier helfen? Vielleicht Herr Krischke:-)

Heidemarie Heim | Di., 23. Juni 2026 - 17:00

Schockschwerenot;) liebe Frau Lehmann! Da lohnt ja für die Intendanten und Produzenten kaum das Aufstehen! Inflationsbereinigt reicht das wahrscheinlich nicht mal für die Erhöhung der ohnehin mageren Pensionszahlungen, die die Sendeanstalten aufbringen müssen.Da wird es wie bei der Gesundheitsreform aber wirklich mal Zeit, dass der GEZ-löhnende Vater und Verdiener der Familie für seine nicht arbeitende Ehefrau, sowie für Kinder über 6 Jahre und sonstige die Sendung mit der Maus-Gucker einzelne Mindest-GEZ-Zahlungsverpflichtungen vereinbart! Apropos Erbsengröße;).Wie war das nochmal? Die Guten ins Töpfchen oder ins Kröpfchen? Was spricht mein mobiles Klimagerät? "Sammel schon mal Spenden für die zu erwartende nächste katastrophal gestiegene Stromrechnung Erbsenhirn!" Autsch! Kein Respekt vorm Alter! LG

Walter Bühler | Di., 23. Juni 2026 - 17:30

a) Wieviele gebührenzahlende Haushalte gibt es?

Heute: 8500 Mio € p.a. => 8500/12 = 708 Mio € p.m. => (708000000/ 18,36) = 38 562 092

Antwort a): Es gibt 38562092 gebührenzahlende Haushalte in D.

b) Erhöhung: 0,58 € p.m => (0,58*12) € p. a. = (6,96 ~7) € p.a. für jeden Gebührenzahler.

c) Erhöhung durch alle Gebührenzahler: 38562092*7 = 27000000 =270 Mio p.a.

Das ist mit 300 Mio ganz gut abgeschätzt.

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