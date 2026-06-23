Streit um den Rundfunkbeitrag - In Karlsruhe geht es für den ÖRR um mehr als eine Detailfrage

Der Streit um den Rundfunkbeitrag beschäftigt die Politik und die öffentlich-rechtlichen Sender seit Jahren. Nun landet die Auseinandersetzung erneut vor dem Bundesverfassungsgericht. In Karlsruhe geht es für den ÖRR aber um mehr als nur eine Detailfrage.