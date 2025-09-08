Die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ ist die meistgesehene Nachrichtensendung Deutschlands. Im Jahr 2024 sollen durchschnittlich rund 9,5 Millionen Zuschauer dabei gewesen sein. Für viele Menschen ist die „Tagesschau“ sogar die erste und häufig auch einzige Adresse, um sich über das Weltgeschehen zu informieren. Ein Zeitungs-Abo, ob gedruckt oder digital, hat nicht jeder, einen Fernseher aber in der Regel schon. Es mag pathetisch klingen, ist deshalb aber nicht weniger richtig: Mit großer Reichweite geht auch große Verantwortung einher. Da verhält es sich mit der Reichweite von Journalisten wie mit der Macht von Politikern.

Nun ist der Anspruch das eine, die Wirklichkeit bekanntermaßen etwas anderes. Auch bei der „Tagesschau“. Und das wissen Sie und ich nicht erst, seit der ehemalige „Tagesschau“-Redakteur Alexander Teske im Januar dieses Jahres sein Buch „inside tagesschau: Zwischen Nachrichten und Meinungsmache“ veröffentlicht hat. Wer es liest, bekommt viele gute Gründe geliefert, daran zu zweifeln, ob in der ARD immer nach höchsten journalistischen Standards gearbeitet wird. Will heißen: Auch die „Tagesschau“ offenbart bei gewissen Themen gewisse Schlagseiten. Womit wir bei der Nahost-Berichterstattung derselbigen angekommen wären.

Das große Ganze

In einem Beitrag, ausgestrahlt in der 20-Uhr-Sendung der „Tagesschau“ am 7. September, berichtet Nahost-Korrespondentin Sophie von der Tann über die Geschichte eines Mannes, der als Palästinenser aus dem Westjordanland und „freier Journalist“ vorgestellt wird. Was Sami Assai zu erzählen hat, ist heftig. Er soll nach seiner Verhaftung im Februar 2024 in einem israelischen Gefängnis gefoltert, erniedrigt und mit einem Gegenstand vergewaltigt worden sein. Allerdings lässt sich Assais Geschichte nicht belegen, das gibt von der Tann im Beitrag sogar zu. Doch warum wird der Beitrag dann überhaupt gesendet? Und was verrät er über die Nahost-Berichterstattung der ARD?

Auf Cicero-Anfrage teilt das ARD-Studio Tel Aviv mit:

„Die Schilderungen von Sami Assai über erlittene Misshandlungen, einschließlich Folter und sexueller Gewalt, werden den journalistischen Standards entsprechend als nicht unmittelbar verifizierbare Aussagen gekennzeichnet. Der Berichtsgegenstand ist von hoher nachrichtlicher Relevanz und bedarf der sorgsamen Einordnung.“

Diese Einordnung wird im Beitrag durch NGOs vorgenommen. Hierzu heißt es weiter:

„Um diese fundierte Einordnung zu gewährleisten, werden diese Vorwürfe durch die Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen kontextualisiert, die eine Zunahme entsprechender Übergriffe erfasst haben. Zur ausgewogenen Darstellung kommt auch die israelische Gefängnisbehörde zu Wort, wodurch verschiedene Perspektiven abgebildet und journalistische Ausgewogenheit gewahrt wird. Dieses Vorgehen entspricht den Grundsätzen sorgfältiger Berichterstattung: Aussagen werden transparent eingeordnet, durch zusätzliche Quellen gestützt und durch Gegendarstellungen ergänzt.“

Was die „Tagesschau“ hier mitteilt, ist theoretisch richtig. Aussagen zitieren, Aussagen kontextualisieren, Gegendarstellung einholen. Tatsächlich macht es sich die „Tagesschau“ mit ihren Antworten rund um den zur Diskussion stehenden Beitrag allerdings zu einfach. Zum einen, was den Beitrag selbst betrifft: Denn die „Gegendarstellung“, von der das ARD Studio Tel Aviv schreibt und die Beleg einer sorgfältigen Berichterstattung sein soll, besteht aus genau einem Statement der israelischen Gefängnisbehörde. Aufgebaut ist der zweiminütige Beitrag wie folgt:

Ganze 71 Sekunden wird Assai in Szene gesetzt. Seine Geschichte wird zuerst grob zusammengefasst, anschließend erzählt er sie nochmal im Detail. Dafür hat sich das Kamerateam mit Assai auf einem Hügel getroffen.

Erst in Sekunde 72 folgt der Hinweis, man könne seine Geschichte nicht verifizieren.

Es folgen 22 Sekunden, in denen berichtet wird, dass Menschenrechtsorganisation mehrere solcher Fälle dokumentiert haben wollen. Und eine Frau vom „Public Commitee against Torture in Israel“, das nicht näher erläutert wird, kommt ebenfalls vor der Kamera zu Wort; spricht von einem „systemischen Problem“.

Erst dann folgt die israelische Perspektive. Diese dauert gerade einmal 18 Sekunden und besteht aus einem einzigen Statement der israelischen Gefängnisbehörde, das von der Tann vorliest.

Anschließend kehrt der Beitrag für die letzten 6 Sekunden noch einmal zurück zu Assai. Er sei „seelisch gebrochen“, heißt es zum Schluss.

In einem 120 Sekunden langen Beitrag werden also 102 Sekunden dafür aufgewendet, Israel Vorwürfe zu machen, während sich die einzige Demokratie im Nahen Osten genau 18 Sekunden verteidigen darf, durch die Einblendung eines einzigen Statements. Weder wird erwähnt, dass das Oberste Gericht in Israel schon in den 90er Jahren entschieden hat, dass Folter nicht erlaubt ist, noch wird die rechtliche Gesamtsituation erläutert, an der sich durchaus Kritik formulieren ließe. Was bleibt, ist genau ein Eindruck: Israel foltert und erniedrigt systematisch Gefangene. Als wäre das Standard in israelischen Gefängnissen.

Wer sorgfältigen Journalismus machen will

Nicht nur der Beitrag selbst offenbart gewisse, sagen wir, Problematiken. Wer sorgfältigen Journalismus machen will, wie die „Tagesschau“ behauptet, muss auch das große Ganze sehen. Und dieses große Ganze gestaltet sich derzeit so: Es mangelt weiß Gott nicht an Kritik an Israel, woran ARD-Korrespondentin von der Tann einen erheblichen Anteil hat. Tatsächlich hat von der Tann, nur etwas überspitzt formuliert, bereits so viele Beiträge über Einzelschicksale von Palästinensern gedreht, dass sich daraus ein eigenes Genre generieren ließe.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Das ist nicht per se falsch. Denn selbstverständlich ist jeder Konflikt immer auch die Summe vieler Einzelschicksale, von denen manche schon deshalb erzählt werden müssen, um Krieg greifbar zu machen. Sich in Reportagen über den Nahostkonflikt zu sehr auf palästinensische Einzelschicksale zu konzentrieren, wird aber erstens der Komplexität des Konfliktes nicht gerecht. Und zweitens führt dies dazu, dass die Situation der Palästinenser immer wieder vermenschlicht und dadurch emotionalisiert wird, während Israel dann im Gegenzug als kalter Begriff im Raum steht und das Land und die Menschen dort nur schwer greifbar werden für den Zuschauer.

Anders formuliert: Was glauben Sie wohl, wem die ARD-Zuschauer eher glauben? Einem Mann, dessen Einzelschicksal vor der Kamera inszeniert wird? Oder einem abgelesenen Statement? Und wie unvoreingenommen kann sich der Zuschauer eine Meinung überhaupt bilden, wenn diese Rollenverteilung immer wieder in der 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ präsentiert wird? Eine Rollenverteilung, die im Prinzip so aussieht: die Palästinenser als Menschen, mit denen man mitfühlt. Israel als Apparat, der diesen Menschen Böses tut. Dass auch Israelis Menschen sind, denen von Palästinensern Böses getan wird; dass auch Israelis angegriffen, getötet und verletzt werden, das ist eine Rollenverteilung, die in der ARD seit Monaten kaum vorkommt. Außer in Berichten über innerisraelische Proteste gegen die israelische Regierung vielleicht.

Hinzu kommt, dass in der „Tagesschau“-Berichterstattung über Nahost einzelne Informationen, die wichtig wären für ein besseres Verständnis, immer wieder unter den Tisch fallen. In aller Kürze: Es ist schlimm, wenn eine israelische Rakete eine Schule in Gaza trifft. Aber wer darüber berichtet, muss auch erwähnen, dass sich die Hamas an solchen Orten versteckt. Wer vom Leid der Palästinenser berichtet, sollte auch erwähnen, dass der Großteil der Bevölkerung in Gaza die Hamas unterstützt. Was sich übrigens auch daran ablesen lässt, dass kein Fall eines Palästinensers bekannt ist, der verraten hätte, wo israelische Geiseln in Gaza festgehalten werden. Und wer darüber berichtet, dass die Menschen in Gaza Hunger leiden, der muss auch darüber berichten, dass sich die Hamas immer wieder Hilfslieferungen unter den Nagel reißt – und hungernde Menschen für ihre Propaganda braucht. Tote Kinder übrigens auch.

Kritik an der „Tagesschau“-Berichterstattung

Tatsächlich gibt es schon länger Kritik an der derzeitigen „Tagesschau“-Berichterstattung über den Nahostkonflikt, namentlich auch an Korrespondentin Sophie von der Tann. „Wenn Sophie von der Tann lieber Aktivistin wäre, sollte sie den Job wechseln“, schrieb im Juli der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, auf X. Anlass war ein Beitrag des Historikers Omer Bartov, der Israel einen „Genozid“ vorwirft, und den von der Tann geteilt hatte. Der Beitrag war überschrieben mit den Worten „Never again“, wodurch ein direkter Bezug zum Holocaust hergestellt wurde. Die Relativierung des Holocaust ist eine bekannte Masche pro-palästinensischer Gruppen – und derjenigen, die nicht wollen, dass Deutschland seiner historischen Verantwortung auch durch die Art und Weise gerecht wird, wie es mit Israel umgeht.

Es gibt außerdem einen offenen Brief der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf in Kooperation mit der Synagogen-Gemeinde Köln, in dem die Berichterstattung von Sophie von der Tann zum Nahostkonflikt in deutlichen Worten kritisiert wird. Und erst kürzlich hat die Journalistin Sarah Maria Sander eine 30-minütige Analyse veröffentlicht, in der sie die Berichterstattung von der Tanns analysiert und der ARD-Journalistin eine „tendenziöse Darstellung des Nahostkonfliktes“ durch „Framing, einseitige Sprache und die Auswahl pro-palästinensischer Interviewpartner“ vorwirft. Von der Tann reproduziere „Hamas-Propaganda“, sagt Sander.

Viel Feind, viel Ehr, mag sich da manch Leser vielleicht denken. Und war es nicht schon immer so, dass kritische Berichterstattung auch zu Gegenwehr führte? Und zwar auch dann, wenn die durch Journalisten erhobene Kritik absolut richtig war? Stimmt schon, lässt sich entgegnen. Was allerdings nichts daran ändert, dass der Zuschauer der „Tagesschau“ derzeit mindestens mit Schlagseite über den Nahostkonflikt informiert wird. Und dass emotionalisierende Einzelgeschichten aus einem Kriegsgebiet zwangsläufig zu einer gewissen Einseitigkeit führen – und dass dies vor dem Hintergrund des Pogroms vom 7. Oktober 2023, dem Auslöser des aktuellen Konflikts, ganz besonders problematisch sein kann. Stichwort Täter-Opfer-Umkehr.

Was sehen 9,5 Millionen Zuschauer?

Zurück zu Assai: Was den Fall des angeblich in einem israelischen Gefängnis gefolterten und erniedrigten Palästinensers betrifft, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Er hat im Jahr 2017 bereits eine ähnliche Geschichte erzählt. Mit dem Unterschied, dass es damals der palästinensische Geheimdienst gewesen sein soll, der ihn gefoltert und erniedrigt habe. Nachzulesen etwa hier. Selbstverständlich kann das Zufall sein – und beide Geschichten stimmen. Für das ARD Studio Tel Aviv spricht dieser Umstand sogar für die Glaubwürdigkeit Assais. In der Antwort auf die Cicero-Anfrage heißt es hierzu: „Uns ist bekannt, dass Sami Assai in der Vergangenheit auch von Folter durch den palästinensischen Geheimdienst berichtet hat. Es zeigt, dass er Gewalt auf beiden Seiten öffentlich macht.“

Für den Autor dieser Zeilen wiederum wäre das eher ein weiterer Grund, Assai – wie es in anderen Zusammenhängen gerne heißt – keine Bühne zu bieten, jedenfalls nicht so ausführlich. Und wenn, dann wenigstens zu erwähnen, dass er Ähnliches auch von palästinensischer Seite erlebt haben will. Alternativer Vorschlag: Vorausgesetzt, Assai wird geglaubt, wäre dann beides zu erwähnen nicht sogar sinnvoll gewesen? Also die Geschichte eines Mannes zu erzählen, der über die Konflikte in seiner Heimat berichten will und deshalb zur Zielscheibe verschiedener Konfliktparteien wird? Würde dies nicht viel eher der Komplexität des Nahostkonflikts gerecht?

Cicero wollte vom ARD Studio Tel Aviv außerdem wissen: Halten Sie die Erzählung solcher Einzelgeschichten für tauglich, die Komplexität des Nahostkonfliktes abzubilden? Antwort: „In der Kürze eines Tagesschau-Beitrags ist es nicht möglich, den gesamten Nahostkonflikt abzubilden.“ Ist Ihnen etwas aufgefallen? Richtig, niemand verlangt von der „Tagesschau“, auch der Autor dieser Zeilen nicht, den gesamten Nahostkonflikt abzubilden. Das wäre Quatsch. Was sich aber sehr wohl verlangen lässt von den Öffentlich-Rechtlichen, ist eine gewisse Ausgewogenheit und das Bewusstsein, dass der Nahostkonflikt komplex ist und sich deshalb nicht in Schwarz-Weiß-Geschichten erzählen lässt. Und die über Assai ist eine solche Schwarz-Weiß-Geschichte. Auch, wenn das ARD Studio Tel Aviv glaubt, 18 Sekunden eines 120-Sekunden-Beitrags würden daran irgendetwas ändern.