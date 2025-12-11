„Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden“, sprach einst der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King. Es ist der letzte und zugleich eingängigste Satz seiner „I have a dream“-Rede. Und weil er sagte, was er sagte, würde Martin Luther King – läge man die Maßstäbe der identitären Linken der Gegenwart konsequent auch an ihn an – heute wohl nicht mehr als Bürgerrechtler gelten, sondern als „Token“ für die diskriminierende weiße Mehrheitsgesellschaft.