ARD-Moderator Till Nassif
Moderator Nassif mit der ARD-Hautfarbenskala / Screenshot ARD

Aufregung um ARD-Sendung „Die 100“ Die Geister, die sie riefen, sind Rassisten

In der ARD-Show „Die 100“ ist eine Hautfarbenskala zum Einsatz gekommen. Das war dumm und historisch unsensibel, sollte aber im größeren Kontext betrachtet werden. Die Aktion zeigt: Die identitäre Linke hat Rassismus wieder salonfähig gemacht.

VON BEN KRISCHKE am 11. Dezember 2025 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

„Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden“, sprach einst der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King. Es ist der letzte und zugleich eingängigste Satz seiner „I have a dream“-Rede. Und weil er sagte, was er sagte, würde Martin Luther King – läge man die Maßstäbe der identitären Linken der Gegenwart konsequent auch an ihn an – heute wohl nicht mehr als Bürgerrechtler gelten, sondern als „Tokenfür die diskriminierende weiße Mehrheitsgesellschaft. 

Stefan | Do., 11. Dezember 2025 - 16:58

Ich hab's immer gewusst !!!
Nichts ist wie es scheint und den politischen Gegner obendrein als das zu diffamieren, was man da in dieser abscheulichen Sendung selber proklamiert hat ist an Ungeheuerlichkeit nicht zu unterbieten.

Chris Groll | Do., 11. Dezember 2025 - 17:23

Herr Krischke, ich habe bei NIUS nur Ausschnitte aus den Sendungen gesehen.
Es war zum Fremdschämen. Es war eine reine Propagandaschau.
Denke einmal, daß sie sich nicht einmal im DDR Fernsehen (der schwarze Kanal) getraut hätten, so einen - wie Bärbel Bas so gerne sagt, "Bullshit" zu senden. Es war eine Volksverdummung von den woken Linksgrünen für ein sediertes Publikum.
Frei nach Karl Lagerfeld möchte ich noch anfügen, wer sich so viel Verdummung antut, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Dafür 18,36 € Zwangsgebühren im Monat zahlen zu müssen, ist schon eine Unverschämtheit.

Bernd Windisch | Do., 11. Dezember 2025 - 17:40

Meines Erachtens gräbt der Autor viel zu tief. Das eigentliche Ziel der Sendung war es Friedrich Merz vorzuführen und zu deskreditieren. Man möchte es der aktuellen Regierung so richtig schön reinreiben weil sie die Ampel, mit ihrer Klage gegen den Bundeshaushalt, gestürzt hat. Reformen die Ampelirrtümer zurückschneiden sollen nach Möglichkeit im Ansatz erstickt werden. Was ja auch gelingt. Selbst der Cicero bekämpft und nörgelt an der neuen Regierung als gäbe es kein Morgen. Das spielt den Woken in die Karten. Ihr werdet Euch noch nach Robert und Annalena zurücksehnen. Und man tut ihnen den Gefallen.

Die "Kulturkämpfe" dieser Tage sind tatsächlich nichts anderes als erbärmliches Schattenboxen von Links und Rechts.

IngoFrank | Do., 11. Dezember 2025 - 18:16

Antifa auf Koks“
Das sehr geehrter Herr Krischke passt ja nicht nur auf die ARD- Macher dieser Sendung, die ich wegen Problemen beim Schussel- Kabeln nicht sehen konnte …..
Aber ehrlich ….. als ich den „Spruch“ gelesen habe fiel mir ein ganz anderer Kontext ein …….
Obwohl der große Kindergartenvorstand schon länger Rentjee ist, und die Antifa meist im roten Bläser auftritt 🙈
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik
P.S. behalten Sie ihren Humor

Angelika Sehnert | Do., 11. Dezember 2025 - 18:29

Nach meiner Ansicht war diese Sendung der Tiefpunkt in der deutsche Fernsehgeschichte. Niveauloser geht es nicht mehr. Der absolute Nullpunkt wurde mit dem Hantieren mit der Farbskala erreicht, aber auch der Rest zeigte wieder einmal: Die deutsche Bildungskrise trägt skurrile Früchte.
Viele der sog. Journalisten/Moderatoren haben offenbar einen Verblödungsprozeß durchlaufen. Kein halbwegs intelligenter, halbwegs gebildeter, in kritischem und logischem Denken geschulter Mensch kommt auf eine derart verabscheuungswürdige Idee.
Ich bin gespannt auf die Antwort des Senders auf die Reaktionen der Öffentlichkeit.Ich kann mir vorstellen, dass es dann noch peinlicher wird. Denn Selbstreflexion ist keine Fähigkeit dieses linksgrünen, selbstgewissen und selbstgerechten Milieus. Man merkt diesem in sich geschlossenen System gar nicht, wie sehr man neben der Spur läuft,sonst könnte sowas nicht passieren..

Martin Luther King hatte einen Traum, der WDR hat ihn platzen lassen. Und fand es lustig.

