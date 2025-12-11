- Die Geister, die sie riefen, sind Rassisten
In der ARD-Show „Die 100“ ist eine Hautfarbenskala zum Einsatz gekommen. Das war dumm und historisch unsensibel, sollte aber im größeren Kontext betrachtet werden. Die Aktion zeigt: Die identitäre Linke hat Rassismus wieder salonfähig gemacht.
„Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden“, sprach einst der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King. Es ist der letzte und zugleich eingängigste Satz seiner „I have a dream“-Rede. Und weil er sagte, was er sagte, würde Martin Luther King – läge man die Maßstäbe der identitären Linken der Gegenwart konsequent auch an ihn an – heute wohl nicht mehr als Bürgerrechtler gelten, sondern als „Token“ für die diskriminierende weiße Mehrheitsgesellschaft.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.