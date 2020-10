Zunächst einmal: Es ist ein Männer-Buch. Deshalb sollten es auch Frauen dringend lesen. Nirgendwo erfahren sie so kurz und bündig, was uns Männer im Innersten bewegt. Mahmoud Al-Zein hat sein Leben lang getan, was wir in meiner Kindheit nannten: Cowboy-und-Indianer-Spielen. Wir Jungs haben unsere Kraft spüren und unser Kräfte messen wollen, wir wollten den Gegner überlisten, am Ende obsiegen, um anschließend Gnade walten zu lassen. Wir haben Holzschwerter geschwungen und mit Platzpatronen geschossen.