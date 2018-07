Zivilisationsbruch unterm Banner der Humanität

Der jüngste Vorfall wird aus Düsseldorf berichtet. Ein 17-jähriger Jude, lesen wir, ist von rund zehn jungen Männern nordafrikanischen Aussehens massiv beleidigt und bedrängt worden. Der Direktor der dortigen jüdischen Gemeinde kommentiert in Worten, die einem Volk, das sich folgenlos zu seiner Verantwortung bekennt, schrill in den Ohren klingeln müssten: Attacken gegen Juden gingen vor allem von Muslimen aus, „die schon lange in Deutschland leben“, sich aber durch den anhaltenden Zuzug von Muslimen „als Gruppe bedeutender fühlten.“ Das heißt: Der durch die Migrationspolitik der Bundesregierung importierte Antisemitismus lässt hiesige muslimische Antisemiten zivilisatorische Hemmungen verlieren. So funktioniert Verrohung. So droht vielleicht der nächste Zivilisationsbruch. Er vollzöge sich unter dem Banner behaupteter Humanität.