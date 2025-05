Schauen wir aber mal auf den diesjährigen Sieger des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel. Ein Österreicher, der sich den Künstlernamen JJ gegeben hat. Und ziehen wir anschließend eine Linie nach Washington D.C., wo in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft erschossen wurden. Moment. Sie finden das unfair? Nicht „differenziert“ genug? Sie finden gar, dass das eine – dass dieser JJ sich in einem Interview nun gewünscht hat, dass Israel nächstes Jahr nicht am ESC teilnehmen sollte – und das andere – dass ein 30 Jahre alter Mann in Washington zwei Menschen vor einem jüdischen Museum erschießt und „Free Palestine!“ skandiert – nichts miteinander zu tun haben? Dann irren Sie. Leider. Denn da ist diese eine Linie, die deutlich erkennbar ist, wenn man nur will, und welche die einzelnen Eskalationsstufe markiert: Boykott-Aufrufe, Pali-Camp, Nakba-Krawalle, Gewalt gegen Juden, Mord an Juden.