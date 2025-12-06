Eurovision Song Contest
Nächstes Jahr soll der ESC in Wien stattfinden / picture alliance / HARALD SCHNEIDER / APA / picturedesk.com

Antisemitismus Das Ende des ESC

Der ESC ist tot. Er starb erst an Verflachung, dann an musikalischer Einfallslosigkeit und schließlich an dem widerlichsten Bullshit überhaupt: Antisemitismus. Zeit, den Unfug zu beenden. Er hat sich ohnehin überholt.

KOLUMNE: GRAUZONE am 6. Dezember 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Seien wir ehrlich: Die großen Zeiten des ESC sind schon lange vorbei. Der Abstieg begann eigentlich schon mit seiner Umbenennung. „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ – das hatte was. Ein würdiger Name für eine würdige und europäische Veranstaltung. „Eurovision Song Contest“ klingt dagegen nur vulgär und gewollt international. Vielleicht wäre das nicht einmal ein Problem, wenn zumindest das künstlerische Programm in den letzten Jahrzehnten ein gewisses Mindestniveau erreicht hätte. Aber auch davon kann keine Rede sein. Natürlich war der Grand Prix von Anfang an Massenunterhaltung und wollte das auch sein. Aber in seinen besten drei Jahrzehnten, den 60er bis 80er Jahren, schaffte man etwas, was nur selten gelingt: Popularität ohne Anbiederung und Massentauglichkeit ohne Trash.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Veit | Sa., 6. Dezember 2025 - 15:17

Frage: 'müssen' Sie sich am Nikolaustag mit so einem Schwachsinn wie dem ESC befassen, als Autor, oder machen Sie das freiwillig...? 😉

Schade um die Zeit.

IngoFrank | Sa., 6. Dezember 2025 - 15:57

Je schriller, je bekloppter und leichtbekleideter um so höher die Quote….. Mit Unterhaltung oder gar Musik hat das ganze nichts mehr zu tun.
Wann war denn ein Siegertitel in den vergangenen Jahrzehnten als halbjährlicher Dauerbrenner im Radio zu hören oder führte die Verkaufszahlen gar an ? Zur politischen Standort-Ulk- Veranstaltung verkommen, musikalisch eine glatte 6 und das seit sehr langer Zeit ……Ich frage mich nur,wer überhaupt sieht sich diesen Müll noch an? D I E Quoten würden mich mal interessieren 😂😂😂😂
MfG aus der Erfurter Republik

Brigitte Miller | Sa., 6. Dezember 2025 - 16:41

kann man es nicht sagen. Danke dafür.

Stefan | Sa., 6. Dezember 2025 - 16:56

Jaaaaa, dann könnte man davon vielleicht ja ein tolles Rentenpaket schnüren.
Die NGOs auch gleich mit weg und die Antifa, die heutzutage ja wahrscheinlich doch zu einem großen Teil Antisemiten sind verbieten.
Den ehrlichen Arbeiter und Steuerzahler würde es freuen.
Mal unter uns, was Raab da diesbezüglich veranstaltet hat, war ja auch eher was für mit Weinbrandbohnen weichgespülte Hirne, oder nicht ???
Und Gildo Horn, was mit dem eigentlich derzeit los ... schafft der was momentan ???
Mein Fazit:
Bevor es zu einem politischen Eklat wegen einer abgehalfterten Show kommt, besser weg damit.

Thomas Hechinger | Sa., 6. Dezember 2025 - 17:09

Ich kann mich erinnern an Zeiten, als der „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ die Familie vor dem Fernseher versammelte: „Royaume-Uni, sept points.“
„Waterloo“ von ABBA, das war ein Ding! Aber schon „Ein bißchen Frieden“ von Nicole war extrem zeitgeistig. Sowieso kein Freund des Schlagers, habe ich das Interesse bald verloren. Es kehrte noch einmal kurz zurück, als deutsche Sänger wie Guildo Horn oder Stefan Raab die Sache und sozusagen sich selbst parodierten. Das hatte durchaus Unterhaltungswert, und ich kann mich an eine sommerliche Runde im Garten eines Freundes erinnern, wo wir grillten und dabei ins Wohnzimmer sahen und die Sache auf dem Fernseher verfolgten.
Von da ab habe ich den inzwischen zum „Eurovision Song Contest“ mutierten Wettbewerb nur noch in den Nachrichten mitbekommen. Spätestens als eine Frau mit Vollbart den Sieg davontrug, war mir klar: Das brauche ich nicht. Ja, wäre das wie bei Guildo Horn eine Parodie gewesen! Aber die meinten das ernst – und wehe du nicht!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.