- Das Ende des ESC
Der ESC ist tot. Er starb erst an Verflachung, dann an musikalischer Einfallslosigkeit und schließlich an dem widerlichsten Bullshit überhaupt: Antisemitismus. Zeit, den Unfug zu beenden. Er hat sich ohnehin überholt.
Seien wir ehrlich: Die großen Zeiten des ESC sind schon lange vorbei. Der Abstieg begann eigentlich schon mit seiner Umbenennung. „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ – das hatte was. Ein würdiger Name für eine würdige und europäische Veranstaltung. „Eurovision Song Contest“ klingt dagegen nur vulgär und gewollt international. Vielleicht wäre das nicht einmal ein Problem, wenn zumindest das künstlerische Programm in den letzten Jahrzehnten ein gewisses Mindestniveau erreicht hätte. Aber auch davon kann keine Rede sein. Natürlich war der Grand Prix von Anfang an Massenunterhaltung und wollte das auch sein. Aber in seinen besten drei Jahrzehnten, den 60er bis 80er Jahren, schaffte man etwas, was nur selten gelingt: Popularität ohne Anbiederung und Massentauglichkeit ohne Trash.
