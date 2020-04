Warum sie heute wieder an die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gekommen sei, zur 5. Demo gegen die Corona-Maßnahmen? „Weil ich beim ersten Mal abgeführt worden bin“, sagt sie. Die Polizisten hätten mit der Eindämmungsverordnung argumentiert. Sie hingegen mit dem Grundgesetz, das doch darüber stehe. Artikel 8, habe sie den Polizisten gesagt: „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.“ Man habe mit ihr darüber nicht diskutieren wollen. „Dann habe ich mich auf Artikel 20 bezogen. Widerstandsrecht“, erzählt sie weiter. Der Polizist habe dann nur noch gesagt: Fangen Sie jetzt damit auch noch an? Daraufhin sei sie abgeführt worden. Angelika Barbe nennt das „zugeführt“, denn sie habe sich gefühlt wie 1989. „Das habe ich in der DDR auch so erlebt.“ Das werde sie so nie wieder akzeptieren. Dass Artikel 8 auch Einschränkungen zulässt, erwähnt sie nicht. Dass Artikel 20 Widerstand gegen die Abschaffung der demokratischen Ordnung meint, sieht sie als gegeben an.