Kay Ray
Improvisierte Gedenkstätte am Berliner Tiergarten; Entertainer Kay Ray / picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann; Foto Kay Ray: A. Elsner

Islamistischer Anschlag auf den CSD „In linken Kreisen ist es nicht en vogue zu sagen: ,Wir haben ein Problem mit aggressiven Muslimen‘“

Warum fällt es Teilen der queeren Community so schwer, islamistische Täter auch als solche zu benennen? Im Interview spricht der Kabarettist Kay Ray über den CSD-Anschlag, Homophobie unter Muslimen – und wie Kritik daran als rechtsradikal diffamiert wird.

INTERVIEW MIT KAY RAY am 30. Juli 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Kay Ray ist ein deutscher Kabarettist und Entertainer.

Kay Ray, was ist Ihnen nach dem Anschlag am Rande des CSD in Berlin durch den Kopf gegangen?

Das Allererste war der Schock. Das Zweite war: Schon wieder. Und das Dritte war: Jetzt ist leider genau das passiert, was man befürchtet hat. Bei all dem bin ich immer sehr bei den Opfern. Ich bin mit Michael Kyrath befreundet, der seine Tochter bei einer Messerattacke in Brokstedt verloren hat, und mein erster Gedanke war: All die Leute, denen so etwas schon einmal passiert ist, sind jetzt wieder Opfer. Die müssen das alles noch einmal durchleben. Das ist für alle Beteiligten tatsächlich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. All diese Gedanken kamen bei mir gleichzeitig zusammen.

Warum fällt es Teilen der CSD-Community so schwer, klar zu benennen, dass es unter Islamisten ein Problem mit Homophobie gibt?

Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Community von links überholt wurde. Das fällt ihr jetzt auf die Füße. In linken Kreisen ist es eben nicht en vogue zu sagen: „Wir haben ein Problem mit Migration“ oder „Wir haben ein Problem mit aggressiven Muslimen“. Das ist dort keine Position, die man gern vertritt. Deshalb verschiebt man die Debatte lieber wieder in das alte linke Narrativ: Die Rechten sind schuld, die Rechten sind die Bösen. Nur: Wenn wir solche Dinge einfach umetikettieren, bringt uns das nicht weiter.

Ich glaube, die linken Positionen innerhalb der Community sind immer stärker geworden. Und zu diesen Positionen gehört häufig die Auffassung, Migration möglichst nicht zu kritisieren. Ein muslimischer Täter oder ein islamistischer Täter wird dann vielleicht auch als traumatisiert beschrieben. Das mag alles sein. Trotzdem muss man solche Taten kritisieren dürfen. Und genau das ist aus meiner Sicht in linken Kreisen schwierig. Wer das anspricht, gilt schnell als rechtsradikal. 

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Eine verhängnisvolle Liaison

Wie ist das bei Ihnen persönlich? Wenn Sie vor oder nach Ihren Shows geschminkt unterwegs sind – hat sich Ihr Sicherheitsgefühl verändert?

Ich bin ein bunter, farbenfroher Kabarettist. Gleichzeitig nehme ich unterschiedliche Bedrohungen wahr. Ich erlebe persönlich sehr viel Gegenwind von links, weil ich andere Positionen vertrete. Ich habe den Eindruck, dass es dort immer mehr Aktivisten gibt, die sehr aggressiv auftreten. Natürlich werde ich aber auch nervös, wenn ich geschminkt zum Bahnhof oder zum Zug gehe und mir Gruppen muslimischer Männer begegnen. Ich schaue außerdem immer nach links und rechts, bevor ich nach einer Vorstellung das Theater verlasse und zu meinem Auto gehe. Ich weiß außerdem, dass es nach meinen Shows in Köln zu Gewalt durch muslimische Migranten gekommen ist – zu homophober Gewalt.

Was ist damals passiert?

Damals wurden Gäste meiner Show durch die Kölner Innenstadt gejagt und zusammengeschlagen.

Bekommen Sie solche Geschichten auch aus Ihrem Bekannten- und Freundeskreis mit?

Ich weiß von Vorfällen in Köln. Und ich weiß, dass es in der Schaafenstraße große Probleme mit migrantischer Gewalt gegen Schwule gibt. Kürzlich hat mir außerdem ein schwuler Freund geschrieben, der in Hamburg war und in St. Georg unterwegs gewesen ist – früher war das das schwule Viertel; er schrieb mir: „Da kann man gar nicht mehr hingehen. Was ist denn hier passiert?“ Er wollte wissen, was ich dazu sage. Ich habe darauf gar nicht viel geantwortet, weil ich selbst nicht ständig dort bin. Aber ich kann mir schon vorstellen, was dort los ist. 

Ich glaube, dass die Stimmung schlimmer geworden ist. Und wenn Hape Kerkeling aus Berlin wegzieht und anschließend in einem Interview sagt, dass die Gewalt gegen Schwule dort zugenommen habe, dann waren das sehr wahrscheinlich nicht nur Herr Müller und Herr Meier. Und wenn Herr Müller und Herr Meier dabei waren, dann waren es eben möglicherweise auch Achmed und Mehmet. Das sollte man irgendwann auch benennen dürfen.

Wie haben Sie die Reaktionen aus der Politik auf den Anschlag wahrgenommen?

Der eine sagt, es war islamistisch, der andere sagt, es war nicht islamistisch. Und dann kommt noch dieser Satz: „Wir antworten mit Liebe. Bei uns gibt es keinen Hass.“ Ich halte das für falsch. Das ist für mich zeitgeistesgestörter, ewigmorgiger, überdoppelmoralinsaurer Unsinn. Man muss jetzt sagen: Wir werden politisch etwas gegen importierte Homophobie tun. Man muss das Problem benennen. Das ist ein importiertes Problem. Und es ist nicht nur importiert, sondern inzwischen auch in der zweiten und dritten Generation bei vielen Muslimen vorhanden. Das ist übrigens auch eine Aussage von Ahmad Mansour. Wir können das nicht wegkuscheln. „Unsere Antwort ist Liebe“: Für mich ist das einfach Gedöns.

Sie stört also vor allem das Floskelhafte?

Immer wieder heißt es, wir müssten aufeinander zugehen, wir müssten mit Liebe antworten. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn wir ehrlich miteinander sind. Jeder muss Kritik äußern dürfen, ohne dass sie sofort abgetan wird. Momentan sind aus meiner Sicht die Linken Weltmeister im Ausgrenzen – und damit leider auch Teile der Community. Ich habe zum Beispiel einmal mit den Organisatoren des Christopher Street Day in Hamburg gesprochen. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals habe ich kritisiert, dass demokratisch gewählte Parteien nicht am CSD teilnehmen durften. Die CDU durfte nicht mitfahren und wurde ausgeschlossen. Ich habe den Organisatoren meine Position erklärt. Die Antwort war: Ich sei Teil des Problems.

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Wir haben uns unsere Art zu leben längst nehmen lassen

Sie haben selbst viele Ausgrenzungserfahrungen gemacht. Sie haben Morddrohungen erhalten und werden in Teilen der Szene als Feindbild betrachtet. Wie funktionieren diese Mechanismen der Ausgrenzung?

Im Grunde immer gleich. Zunächst möchte man, dass ich den Mund halte. Dann wird hinter meinem Rücken getuschelt. Kontakte werden abgebrochen. Es wird nicht argumentiert, sondern man wird mit Etiketten überschüttet. Am Ende wird versucht, jemanden gesellschaftlich zu vernichten. Zuerst trifft es die Bühnenfigur. Dann heißt es: „Früher warst du mal …“ Damit fängt es meistens an. „Früher warst du so, heute bist du nur noch das oder das.“ Mein Publikum wird ebenfalls beschimpft. Es geht also längst nicht mehr nur um mich.

Die SPD hat angekündigt, queere Rechte ins Grundgesetz schreiben zu wollen. Auch die Linke fordert jetzt vor allem einen konsequenten Schutz queerer Rechte. Was halten Sie davon?

Das ist für mich der nächste Schritt dessen, was ich immer kritisiere. Wir können auch ein Schild in die Ukraine hängen, auf dem „waffenfreie Zone“ steht – dadurch hört der Krieg auch nicht auf. Das ist Symbolpolitik. Und wenn man solche Ereignisse gleichzeitig für politische Zwecke nutzt – wie der Berliner SPD-Queerbeauftragte Alfonso Pantisano, der Islamisten als rechts einordnet –, dann finde ich das nicht richtig.

Hinzu kommt noch etwas anderes: Viele Menschen fühlen sich ohnehin schon zu Unrecht ins rechte Lager geschoben. Wenn dann nach einer solchen Tat wieder politische Schlussfolgerungen gezogen werden, fühlen sie sich erst recht abgestempelt. Ein konservativer Mensch, der heute AfD wählt, wird dann möglicherweise sagen: „Jetzt soll ich auch noch verantwortlich sein dafür, dass jemand mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist.“

Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es viele Menschen gibt, die sich durch die queere Community nicht mehr repräsentiert fühlen. Würden Sie sagen, dass die Schwulen und Lesben, die sich in den vergangenen Jahrzehnten für ihre Rechte eingesetzt haben, heute politisch heimatlos sind?

Ein Teil dieser Menschen ist das, ja. Es gibt eben immer mehr Menschen, die sich selbst gar nicht als queer verstehen. Dadurch, dass Alice Weidel gesagt hat, sie sei lesbisch und nicht queer, ist dieser Begriff für viele sofort wieder mit einem AfD- oder Nazi-Stempel versehen worden. Wer heute sagt „Ich bin nicht queer“ wird schnell ins rechte Lager gerückt. Dann heißt es sofort: AfD. Und damit ist die Diskussion beendet.

Ich könnte mir vorstellen, dass nicht wenige Schwule die AfD inzwischen als Alternative sehen. Es gibt Menschen, die einfach sagen: Wir wollen diesen Weg nicht. Momentan gibt es aus ihrer Sicht keine andere Partei, die diese Themen kritisch anspricht. Meine eigene Position ist allerdings auch klar: Ich glaube, dass es innerhalb der AfD noch sehr konservative und auch homophobe Menschen gibt, genau wie in allen anderen Parteien. Ich bin der Meinung, homophobe Leute gibt es immer und überall. Statt sie zu bekämpfen, halte ich es mit den alten Werten:“ Jedem Tierchen sein Pläsierchen“. Eins muss jedoch klar sein, Gewalt geht gar nicht, das gilt für alle Seiten.

Sie haben zu Beginn unseres Gespräches gesagt, die CSD-Community wurde links überholt. War sie nicht schon immer links?

Ja, natürlich. Als ich selbst für Schwulenrechte in den 1990er Jahren auf die Straße gegangen bin, waren wir politisch links. Aber wir haben Probleme trotzdem benannt – unabhängig davon, woher sie kamen. Heute wird vieles sofort dem rechten Spektrum zugeordnet. Das betrifft nicht nur meine Generation. Auch viele junge Menschen haben keine Lust auf das, was ich als Transgendergedöns, auf immer neue Geschlechtsidentitäten oder auf das Selbstbestimmungsgesetz in seiner heutigen Form bezeichne.

Queere Aktivisten sind in der Minderheit, aber sie sind besonders laut und haben sich auf der Funktionärsebene erfolgreich breit gemacht. Themen wie Tamponautomaten auf Herrentoiletten, Palästina oder manche Entwicklungen auf den CSDs beschäftigen viele Schwule und Lesben überhaupt nicht. All diese Schwulen und Lesben haben im Moment keine Stimme mehr.

Das Gespräch führte Clemens Traub.

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Urban Will | Do., 30. Juli 2026 - 08:10

Und immer wieder frage ich mich, wie all dieser Mix aus Irrsinn, Naivität, Verblendung und Arroganz sich so lange halten konnte.
Das „D“-Wort darf man ja nicht mehr schreiben, sonst schlägt die KI zu, aber was war es dann?

Ich kann es nicht begreifen, wie intelligente Menschen so lange zuschauen und sich selbst belügen konnten, daher meine Einstufung mit dem bösen Wort.

Kay Ray benennt die Probleme ja richtig und zeigt eine erstaunliche Offenheit. Ich kapiere nur nicht, wieso es so lange gedauert hat.
Klar ist: die Union und die anderen Altparteien sowieso werden nichts ändern, es wird nicht abgeschoben, außer Worthülsen, die bereits verklungen sind, wird nichts passieren.
Der letzte Anschlag war der vor dem nächsten, so „einfach“ ist das ganze.

Und was Kay Ray auch macht: er redet über die AfD wie über eine normale Partei und zwischen den Zeilen kann ich heraus lesen, dass er im tiefsten Inneren vielleicht hofft, dass endlich mal jemand regiert, der mehr liefert als Worthülsen.

Jens Böhme | Do., 30. Juli 2026 - 08:15

Was in Deutschland passiert, ist ein Paradigmenwechsel. Dass ich heute hier in einem Interview lesen muss, dass man darüber diskutiert, was man sagen darf, was man benennen darf, was man an Problemen verschweigen muss, um nicht verfolgt zu werden - lässt ahnen, dass das Grundgesetz nur ein Stück Papier ist, welches nur noch von Verfassungsgerichten angewandt wird. Die Gesellschaft will kein freiheitliches System mehr. Dass ist bei politisch links und politisch rechts gleichermaßen Ziel.

Heidemarie Heim | Do., 30. Juli 2026 - 09:59

Ich möchte sehr wohl noch unbehelligt seitens des Staates oder Minderheiten,die meinen sie seien der Nabel der Welt weiter mein Leben genießen lieber Herr Böhme!Und nur weil die auch immer wo verortete sogenannte Mitte schwankt oder sich hin zu links oder rechts bewegt, heißt das doch noch lange nicht,dass man keinen Wert oder den Wert selbst dessen was Freiheit bedeutet negiert.Was, wie ich zugebe Anlass zu Zweifeln gibt,ist die Trägheit o.Desinteresse mit der die Masse auf Übergriffe in die verfassungsmäßigen Rechte,z.B. während Corona überhaupt nicht o. nur in geringem Maße reagiert.Und wie leicht es war diese unsere Gesellschaft zu spalten und gegeneinander aufzubringen nach dem Motto:"Teile und herrsche" Oder die Denunziation ihr hässliches Gesicht zeigte u. sogar durch Portale etabliert wurden ohne bis heute große Beachtung zu finden.Denn ob Nazi-Keulen o.mit Etiketten versehen Wirkung entfalten o. die Boten schlechter Nachrichten geköpft werden liegt doch an uns allen selbst.FG

Walter Bühler | Do., 30. Juli 2026 - 08:54

Schon seit langer Zeit glaube ich keinem medien-affinen Aktivisten oder Funktionär mehr, dass er die ideologisch-moralischen Phrasen, die er mir vortrötet, selbst überhaupt ernst meint.

Gerade unter denen, die sich lauthals als heilige Allwissende aufspielen, sind besonders viele schlimme Sünder.

Aktivisten und Funktionäre handeln trotz all der Phrasen, die sie dreschen, in der Regel nur für eigene Karriere-Interessen. Sie sind vom Zynismus besellt und nicht von Moral.

Natürlich versuche ich, die wenigen positiven Ausnahmen nicht zu übersehen, auch unter Politiker, Komikern (Moderatoren), Journalisten und Sozial- und Politikwissseenschaftlern.

Andererseits: vor einer anderen Kategorie der Nicht-Zyniker habe ich Angst: Das sind die verrückten oder dummen Aktivisten, die nicht nur ernsthaft an die eigenen Phrasen glauben, sondern auch bereit sind, ihre Ideologie anderen Menschen mit Gewalt aufzuzwingen. Das sind natürlich die schlimmsten.

Michael Pietsch | Do., 30. Juli 2026 - 09:18

... gehen Sie mal mit einem Namensschild mit meinem Nachnamen durch Berlin-Wedding. Die Gewalt erreicht alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und wir gewöhnen uns leider zunehmend daran. Und der linke Zeitgeist, der es jetzt verbietet, den Islamismus beim Namen zu nennen, befeuert dies ideologiegetrieben.

Max Frisch: „Biedermann und die Brandstifter“. Der deutsche Biedermann reicht dem Islam die Zündhölzer. Und ich sage bewusst Islam und nicht Islamismus, denn diese Unterscheidung macht der Islam selber auch nicht. Was hier die meisten nicht verstehen: es ist nicht nur eine Religion, es ist ein into tolerantes und ursuptorisches Denksystem. Die offene Auseinandersetzung damit versuchen, Linke durch den Kampfbegriff „Islamophobie“ zu torpedieren.

Sie haben recht. "Islamismus" ist ein (schlechter) Notbehelf, um zu dokumentieren, dass es eine bösen und einen guten Islam gebe.
Es gibt nur den Islam und Muslime, die diesen streng, weniger streng oder gar nicht befolgen.
Der ganze Umgang mit dem Islam ist unehrlich.

Hans-Hasso Stamer | Do., 30. Juli 2026 - 09:24

Ein „Problem mit Homophobie bei Islamisten?“

Was für einer groteske Untertreibung. Es sind nicht Islamisten, Es sind ganz „normale“, islamische Länder, in denen die Scharia gilt: Iran, Saudi-Arabien, Jemen, Mauretanien, Teile Nigerias und Somalias, Sudan (je nach Phase), Afghanistan unter den Taliban u. a. Dort sind homosexuelle Handlungen („Lavat“) bei Todesstrafe verboten und Homosexuelle werden mit einem Sack über dem Kopf vom Hochhaus gestürzt oder an Kränen aufgehangen.

Das ist die Realität! Es macht wütend, wenn dieser Tatbestandselbst von kritischen Stimmen und homosexuellen selbst verharmlost wird.

Wolfgang Borchardt | Do., 30. Juli 2026 - 09:38

Berlin die Mittel gegen "Rechts" aufgestockt und die gegen Linksextremismus abgeschmolzen werden, belegt das den Trend hin zu einer Linksdiktatur. Den CSD-Aufmärschen misstraue ich. Wieviele Woke, Zeitgeistige mögen darunter sein? Die wirklich Betroffenen mögen das Gehabe möglicherweise nicht so sehr. Die Hervorhebung von Minderheiten wird von der Masse gewöhnlich nicht gemocht und führt im schlimmsten Fall zu einer verstärkten Ablehnung. Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag, der die Dummheit und den gefährlichen Oppurtunismus dieser Community aufzeigt

Brigitte Miller | Do., 30. Juli 2026 - 10:12

für seine vernunftbasierten Äusserungen und seinen Mut.So habe ich ihn auch im "Fair Talk " erlebt.

Markus Michaelis | Do., 30. Juli 2026 - 13:23

Wenn man andere nicht ausgrenzt, sondern offen mit ihnen redet, sieht man, was für tolle Menschen alle sind usw. Das ist nicht falsch, aber in der heutigen Einseitigkeit halte ich das wie in den aus meiner Sicht klugen Gedanken von Ray für Gedöns. Wie immer ziele ich dabei auch auf die bisherige Mitte ab, die so eine Stimmung erst ermöglicht. Es ist die Mitte, die immer mehr in absoluten Wahrheiten für die Menschheit denkt. Ein schwieriges Ausgleichen all der Plaisierchen der verschiedenen Tierchen gibt es nicht mehr, sondern die eine, echte Menschheit und deren Feinde. Die Feinde sind dann gleich richtige Unmenschen, alle anderen sind DIE EINE tolle Menschheit. Es ist dieses naive Gedöns der Mitte, dass es erst ermöglicht, dass alle möglichen Randgruppen mit harten Gegensätzen argumentieren können: entweder sind wir die Guten oder die Mörder der Gruppe X. In der Mitte trifft das auf eingeübte Denkformen, differenziertere und immer gegensätzliche Abwägungen hat man verlernt.

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