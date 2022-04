Ja, ich bin ein Knoblauch-Ultra. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich diese seit Jahrtausenden bekannte Knolle aus der Familie der Lauchgewächse nicht in irgendeiner Form zu mir nehme. Meistens roh, etwa in Kräuterquark oder Schafs- und Käsepasten geraspelt. Aber auch in Gemüsesäften, gebraten oder gedünstet, in Pasta- und Meeresfrüchtegerichten, in Currys, fein gehackt im Salat, als Knoblauchbrot oder Knoblauchbutter. Manchmal sogar in feine Scheiben geschnitten auf dem Butterbrot (mit Tomaten) oder als italienische Bruschetta, bei der geröstetes Weißbrot mit Knoblauchzehen eingerieben wird.



Zwar wird Knoblauch in vielfältiger Art angeboten, etwa geräuchert, eingelegt, als Paste, als Granulat, in Gewürzmischungen, in aromatisiertem Öl oder in Dressings. Doch wer Knoblauch geschmacklich wirklich mag, wird stets auf Rohware zurückgreifen.

„Knoblauchfresser“ als Schimpfwort Nicht alle Mitmenschen teilen indes meine Begeisterung für diese Knolle. In einer Redaktion, in der ich früher gearbeitet habe, sorgte das Öffnen meiner Frühstücksbox stets für besorgte bis entsetzte Blicke. Für viele ist der Geruch nach Knoblauch schlicht Gestank. Das geht bis hin zu einer Zwangsneurose, die unter dem Namen Alliumphobie bekannt ist. Zeitweilig etablierte sich der „Knoblauchfresser“ als ethnisch konnotierter Schimpfname für Türken, Orientalen, aber auch Italiener. Doch auch ich musste mir das manchmal anhören.