Während in Russland Demonstranten für Kritik an Putins Krieg festgenommen werden, ist Anna Kukes „bereit, das Risiko einzugehen. Es wird Zeit, keine Angst mehr zu haben. Es muss sein, dass man sich äußert.“ Vielen ihrer Mitbürger attestiert sie ein zumindest unvollständiges Bild des Krieges, denn „sie wissen das, was im Fernsehen läuft“; verlässliche Informationen findet sie derzeit „in erster Linie“ auf Facebook. Es ist „der einzige mehr oder weniger Freiraum geblieben, wo man sich irgendwie äußern kann und wo man sich die Freunde ansammeln kann, die genauso denken und empfinden wie ich und andere“.

Von den vielen substanziellen Fragen, die Kukes stellt, sei hier eine längere Passage genannt: „Muss man überhaupt keine Kriege führen? Ich glaube nur an Diplomatie und Aufklärung. Ja, keinen Krieg, nur alles mögliche, nur keinen Krieg. Außerdem: Auch die Ukraine ist ein souveräner Staat mit seinem eigenen politischen System. Wieso dürfen wir einfach mal einmarschieren und sagen: Ja, wir sind gekommen, um sie zu befreien? Wieso, woher haben wir diese Vision? Wieso meint jemand, dass Russland oder ein anderes Land eine Mission hat, ein anderes souveränes Land, einen anderen souveränen Staat von etwas zu befreien? Was geht uns überhaupt noch nicht an, was in einem Land vorkommt?“

Sie können das Interview direkt hier hören, oder auch auf den bekannten Podcast-Plattformen. Bei der Direktwiedergabe werden Sie eventuell gebeten, vorab „Inhalte aktivieren“ anzuklicken:

