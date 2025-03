Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Bernd Stegemann:

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

„Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparolen, Kostüme, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen.“ Würde die Empörungslinke noch Marx lesen, müsste sie über ihr Kostümtheater des Antifaschismus erschrecken. Denn die Einsicht, dass die Geschichte sich nach der Tragödie als Farce wiederholt, hat ihren Grund in dem falschen Furor, den sich die Kämpfenden von vergangenen Epochen leihen.

Wer heute gegen Höcke kämpft, als wäre der Hitler, kokettiert mit dem damaligen Schrecken, um sein gratismutiges Auftreten zu adeln. Der nachholende Antifaschismus verspricht viel Aufmerksamkeit und wenig Gefahr. Doch das Kostümtheater macht die Kämpfer gegen die AfD blind für den Unterschied zwischen Geschichte und Gegenwart.