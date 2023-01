Sie habe, so ihre Schilderung, alleine mit einer weiß-grün-violetten Suffragetten-Flagge der historischen Frauenbewegung in Großbritannien und in den USA vor dem Studentenhaus gestanden. Aus Protest gegen die Forderung einer „Rosa Liste“, dass in allen Gebäuden nur noch „FLINTA“- und Unisex-Toiletten ausgewiesen werden. Dann sei die Gruppe von teilweise Vermummten auf sie losgegangen. Der Abend der Demonstrantin endete in der Notaufnahme des St. Elisabethen-Krankenhauses sowie im 13. Frankfurter Polizeirevier.