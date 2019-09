Es ist der 4. September 2015, rund 2.000 Flüchtlinge haben sich zu Fuß auf den Weg gemacht von Budapest nach Österreich. Sie wollen nach Deutschland. Dort, so haben sie gehört, bekämen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Asyl. Sie sind viele. Sie marschieren über eine Autobahn, damit sie keiner übersieht. „March of Hope“, so nennen sie ihren Fußmarsch. Bilder von dem Flüchlingstreck empfängt die Kanzlerin auf ihrem Handy. Und auch den Notruf des österreichischen Bundeskanzlers. Mit Gewalt, da sind sie und Werner Faymann sich einig, lassen sich diese Menschen nicht aufhalten. Also entscheidet Angela Merkel: Die Menschen dürfen kommen. Ausnahmsweise.