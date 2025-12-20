Andreas Reize im Porträt - Leipziger Thomanerchor: Jauchzet, frohlocket!

Kann ein Schweizer Katholik Thomaskantor und Bach-Nachfolger in Leipzig werden? Er kann, wie Andreas Reize nicht nur zu jeder neuen Weihnachtszeit unter Beweis stellt. Mit ruhiger Hand führt er den Thomanerchor zwischen Tradition und Öffnung in eine neue Ära.