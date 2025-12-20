- Leipziger Thomanerchor: Jauchzet, frohlocket!
Kann ein Schweizer Katholik Thomaskantor und Bach-Nachfolger in Leipzig werden? Er kann, wie Andreas Reize nicht nur zu jeder neuen Weihnachtszeit unter Beweis stellt. Mit ruhiger Hand führt er den Thomanerchor zwischen Tradition und Öffnung in eine neue Ära.
Der Thomaskantor kommt mit dem Fahrrad. Den Helm noch in der Hand, eilt er in das Internatsgebäude der Thomaner, nur wenige Gehminuten von der Leipziger Altstadt entfernt. Auf den langen Fluren des „Alumnats“ ist es ruhig. Die gut einhundert Sänger im Alter von neun bis 18 Jahren gehen wie ihre Altersgenossen am Vormittag zur Schule.
