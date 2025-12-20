Andreas Reize
Andreas Reize / Foto: Felix Adler für Cicero

Andreas Reize im Porträt Leipziger Thomanerchor: Jauchzet, frohlocket!

Kann ein Schweizer Katholik Thomaskantor und Bach-Nachfolger in Leipzig werden? Er kann, wie Andreas Reize nicht nur zu jeder neuen Weihnachtszeit unter Beweis stellt. Mit ruhiger Hand führt er den Thomanerchor zwischen Tradition und Öffnung in eine neue Ära.

VON RENÉ SCHLOTT am 14. Januar 2026 4 min

René Schlott, geboren in Mühlhausen/Thüringen, ist Historiker und Publizist in Berlin.

Der Thomaskantor kommt mit dem Fahrrad. Den Helm noch in der Hand, eilt er in das Internatsgebäude der Thomaner, nur wenige Gehminuten von der Leipziger Altstadt entfernt. Auf den langen Fluren des „Alumnats“ ist es ruhig. Die gut einhundert Sänger im Alter von neun bis 18 Jahren gehen wie ihre Altersgenossen am Vormittag zur Schule. 

