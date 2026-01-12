Rigaer Straße
Transparent an einem Haus in der Berliner Rigaer Straße im Jahr 2016 / picture alliance / Paul Zinken/dpa | Paul Zinken

Spießertum der Anarchie Vom wilden Osten ist nichts geblieben

Hausbesetzungen und Straßenkampf im Namen des Antikapitalismus gehören zum Berliner Mythos. Doch was bleibt davon heute übrig – jenseits nostalgischer Projektionen und linksalternativer Sozialromantik? Ein kleiner Streifzug von Kreuzberg nach Friedrichshain.

VON DOMINIK PIETZCKER am 17. Januar 2026 6 min

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Wenige Straßen in Berlin sind so prominent wie die Rigaer Straße in Friedrichshain. Die Kurfürstenstraße etwa, früher berüchtigt für ihren von minderjährigen Prostituierten bevölkerten Straßenstrich. Die Hasenheide, allseits beliebt bei Verkäufern und Abnehmern harter Drogen. Oder die Schlangenbader Straße in Wilmersdorf mit ihren brutalistisch-seelenlosen Riegelbauten, in denen sich heute die Senioren stapeln. Jetzt also die Rigaer Straße, Terra Firma der autonomen Szene (oder vielmehr ihrer Atavismen), Herzkammer der Antifa, militanter Feministinnen, Anarcho-Bürgergeldempfänger und anderer Höchstleistungsträger der deutschen Bundeshauptstadt.

