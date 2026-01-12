- Vom wilden Osten ist nichts geblieben
Hausbesetzungen und Straßenkampf im Namen des Antikapitalismus gehören zum Berliner Mythos. Doch was bleibt davon heute übrig – jenseits nostalgischer Projektionen und linksalternativer Sozialromantik? Ein kleiner Streifzug von Kreuzberg nach Friedrichshain.
Wenige Straßen in Berlin sind so prominent wie die Rigaer Straße in Friedrichshain. Die Kurfürstenstraße etwa, früher berüchtigt für ihren von minderjährigen Prostituierten bevölkerten Straßenstrich. Die Hasenheide, allseits beliebt bei Verkäufern und Abnehmern harter Drogen. Oder die Schlangenbader Straße in Wilmersdorf mit ihren brutalistisch-seelenlosen Riegelbauten, in denen sich heute die Senioren stapeln. Jetzt also die Rigaer Straße, Terra Firma der autonomen Szene (oder vielmehr ihrer Atavismen), Herzkammer der Antifa, militanter Feministinnen, Anarcho-Bürgergeldempfänger und anderer Höchstleistungsträger der deutschen Bundeshauptstadt.
