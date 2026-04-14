Elektroschrott

Europäischer Nachzügler Der deutsche digitale Stotterstaat

Eine oft unterschätzte Verbindung von Digitalisierung und Demokratie lautet: Ein moderner Staat muss fähig sein, seine Leistungen effizient, verständlich und bürgernah zu organisieren. Denn ein Staat, der im Alltag nicht funktioniert, verliert Autorität.

VON FLORIAN HARTLEB am 20. April 2026 7 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Die Nachricht klingt unscheinbar, fast bürokratisch: Die Kfz-Steuer wird nun einheitlich erhoben, in einem Jahresbetrag, ohne die bisher mögliche Ratenzahlung. Auf den ersten Blick ist das nur eine verwaltungstechnische Änderung. Auf den zweiten Blick ist es ein kleines Lehrstück über den Zustand des deutschen Staates. Denn sofort drängt sich die größere Frage auf: Erlebt Deutschland endlich einen Digitalisierungsruck, oder wird hier wieder nur eine Mini-Reform als Modernisierung verkauft?

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Ingo Frank | Mo., 20. April 2026 - 08:04

Digitalisierung schwach ….. Alles Schwache aufzuzählen übersteigt die Zeichenanzahl.
Die andere Frage wäre, wo ist unser Staat noch stark ?
Beim Auspressen, bei Streichung seiner Verpflichtungen und beim Steuererhöhen sowie bei der eigenen Reformunwilligkeit hinzu kommt noch, beim Sparen. Natürlich auch bei der Weiterversorgung seines zu großen Teilen unfähigen Spitzenpersonals …….Aber sonst ? Fällt mir zu diesem Staat der noch nicht einmal seine Grenzen schützen kann geschweige noch seine Bürger, nicht mehr viel ein.
MfG a d Erfurter Republik

Susana Hischer | Mo., 20. April 2026 - 09:42

In Großbritannien gibt es meistens Nachlässe bei Eintrittspreisen für Ausstellungen, Tickets für Bus und Bahn etc für 60+. Sie werden üblicherweise ohne das Verlangen der Vorlage eines Ausweises gewährt, weil erst einmal davon ausgegangen wird, daß die Bürger rechtstreu sind.

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