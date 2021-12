„Wir hamma heuer mal so eine Weltreise g’macht. Aber ich sag’s Ihnen gleich wia’s is: da fahrma nimmer hin“, sagte einst der große Gerhard Polt. Und a bisserl was ist da schon dran. Der Bayer liebt sein Bayern halt. In die Ferien fliegt er nur, weil er sich dann sehnen kann nach daheim. Oder um zu granteln, dass die Wurst nicht schmeckt wie beim Magnus Bauch in München oder beim Walter Pledl in Bischofsmais. Und weil auch das Bier nirgends so vorzüglich ist wie hierzulande, kann man ihm das wirklich nicht verdenken.

Nochmal Gerhard Polt: „Gemütlichkeit, das ist die Relation aus Zeit, Geld und Bier.“ Sie glauben, alles nur Klischees? Nein, so denkt der Bayer wirklich. Und wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie ganz sicher nicht von hier, also von dort, woher der Autor kommt. Oder Sie gehören zu denen, die man bei uns liebevoll „Zugroaste“ nennt – und treiben sich zu viel mit anderen Zugroasten herum und zu wenig mit den Ureinwohnern unterm weiß-blauen Himmel.