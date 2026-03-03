- Terrorbekämpfung ist kein Streetworking
In seltener Eintracht verurteilen Linke und Rechte den Angriff auf den Iran. Das beliebteste Argument ist das vom Verstoß gegen das Völkerrecht. Das ist realitätsfern und blind gegenüber einer einfachen Erkenntnis: Terrorbekämpfung ist kein Streetworking.
Das Hufeisen lebt. Ein bisschen jedenfalls. In seltener Eintracht haben sich die Linke genauso wie die AfD gegen die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran ausgesprochen. Ebenso wie das BSW, dessen Aushängeschild Sahra Wagenknecht die USA in einem Video „den größten Schurkenstaat der Welt“ nennt, und eine gewisse Annalena Baerbock aus New York, deren Konzept der feministischen Außenpolitik nicht bis zu jenen Frauen im Iran reicht, die unter Kopftücher gezwungen und bisweilen, wie Mahsa Amini damals, sogar totgeschlagen werden, wenn sie ihr Haar lieber offen tragen wollen.
