In seltener Eintracht verurteilen Linke und Rechte den Angriff auf den Iran. Das beliebteste Argument ist das vom Verstoß gegen das Völkerrecht. Das ist realitätsfern und blind gegenüber einer einfachen Erkenntnis: Terrorbekämpfung ist kein Streetworking.

VON BEN KRISCHKE am 6. März 2026

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion" und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug" (Verlag Herder).

Das Hufeisen lebt. Ein bisschen jedenfalls. In seltener Eintracht haben sich die Linke genauso wie die AfD gegen die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran ausgesprochen. Ebenso wie das BSW, dessen Aushängeschild Sahra Wagenknecht die USA in einem Video „den größten Schurkenstaat der Welt“ nennt, und eine gewisse Annalena Baerbock aus New York, deren Konzept der feministischen Außenpolitik nicht bis zu jenen Frauen im Iran reicht, die unter Kopftücher gezwungen und bisweilen, wie Mahsa Amini damals, sogar totgeschlagen werden, wenn sie ihr Haar lieber offen tragen wollen.

Wolf | Fr., 6. März 2026 - 07:59

Es ist einfach fatal.
In einer Zeit, wo die Zustimmungswerte der AfD eigentlich durch die Decke gehen müssten, sorgt sie selbst dafür, dass man Wähler verliert. Chrupalla ist ein Moskau-höriges Propagandarohr Putins.
In BW wird man das am Sonntag an den Wahlurnen merken. Es wird lange Gesichter gebe. Solange die AfD Russenkuschler und braune Dumpfbacken nicht stilllegt, wird sie sich selbst zerlegen und automatisch dezimiert werden. Man braucht also gar keine Verbotsverfahren mehr.
Und das nach dem Kölner Urteil zum Pseudo-Gutachten von Faeser. Man fasst es nicht! Dummheit wird nicht belohnt werden und ist schon gar keine Alternative zum real existierenden linksgrünwoken Irrsinn. Außerdem: Es ist auch eine Klatsche für Trump, der durchaus Sympathien für die AfD bekundet hat.

Thomas Veit | Fr., 6. März 2026 - 09:41

könnte man seitens der AfD durchaus auch andere Worte zum Thema Iran erwarten..., so wie Herr Krischke richtig andeutet...🤔

Ob das wirklich 'Anweisungen aus Moskau' sind..., oder nur 'vorauseilender Putin-Gehorsam' oder echte Überzeugung, dass das Mullah-Regime überleben sollte - warum auch immer...? - das bleibt offen.

Aber auf jeden Fall sollte sich die AfD da klarer positionieren, mMn, sonst geht es ihr so wie Sie schreiben...

'erklärter Islamismus' meint: dass sich der Iranische Mullah-Staat selbst offen zum radikalen Islamismus als wünschenswerte Weltordnung bekennt und diese OFFEN MIT VERNICHTUNGSDROHUNGEN gegen Israel sowieso aber auch gegen die USA und den gesamten Westen durchsetzen will.

Chris Groll | Fr., 6. März 2026 - 08:13

Sehr geehrter Herr Krischke, stimme Ihrem sehr guten Artikel in fast allen Aussagen zu. Ukraine schließe ich aus.
Die AfD ist nicht gut beraten, wenn sie ihren einzigen Unterstützer in dieser Weise kritisiert. Nur die SPD hat die USA und Israel in gleicher Weise kritisiert. Auch das hätten Sie nennen müssen.

christoph ernst | Fr., 6. März 2026 - 08:53

die USA und Israel tun Europa gerade einen entscheidenden Gefallen, als Nebenprodukt ihres so notwendigen wie überfälligen Schritts, ein todessehnsüchtiges Zwölfer-Schia Regime davon abzuhalten, den Rest der Welt in Brand zu setzen, um ihren 'Mahdi' zurückzuzaubern.
Das mögen die tapferen Appeaser nicht, die nie um die eigene Freiheit haben kämpfen müssen. Also beschwören sie lieber wimmernd die Regelbasiertheit des Umgang mit friedvollen Dschihadusten.

Dirk Nowotsch | Fr., 6. März 2026 - 09:17

... ist die "Mär" vom "Völkerrecht", von "Menschenrechten", der UNO als "Kontrollinstanz" und dem Internationalen Gerichtshof aus erzählt! Innenpolitisch benutzen politische Parteien in Europa die selben Mittel der Unterdrückung, wie die "Autokraten" und "Diktatoren"! Man legt das Grundgesetz und die Verfassungen der Länder so aus, wie ,man es gerade braucht! Für die Menschen kommt nichts als Verarschung dabei heraus! Was bitteschön nutzen diese fadenscheinigen Lippenbekenntnisse, zu den Menschenrechten, wenn Regierungen, legitimiert vom Völkerrecht, morden und foltern dürfen? Wenn der politisch besetzte Gerichtshof im sinne der Diktatoren entscheidet? Wenn die größten Kriegsnationen, deren Kriegsverbrechen und Menschen Rechtsverstöße nie geahndet wurden, das Sagen im Sicherheitsrat haben und den Gerichtshof nicht anerkennen? Politiker sind in Zukunft gut beraten, diese Floskeln stecken zu lassen! Ganz besonders deutsche Politiker, aller Parteien!

'Völkerrecht' und 'Menschenrechten' mal so oder mal so geschwafelt, wie man es halt gerade braucht und offensichtlich werden klare Verstöße dagegen totgeschwiegen oder in 'Befreiung' umgedeutet, wenn's passt. Nicht zuletzt durch diese Beliebigkeit ist das 'Volkerrecht' tot - de facto.

Ob das gut so ist... - kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein.

PS: Als 'zahnloser Tiger' == EU per Agentur 'Völkerrecht' einzufordern ohne nur im geringsten fähig und auch letztendlich willens zu sein es ggf. in aller Konsequenz auch durchzusetzen, falls nötig, ist zudem billig..., insbesondere wenn man es noch zusätzlich mit lächerlichen 'feministischen Blüten' verschönert und so nach aussen vertritt, wie in der Vergangenheit geschehen. Letztlich tragen derartige Lächerlichkeiten - Baerbock - zur Demontage des Völkerrechtsbegriffs bei.

Brigitte Miller | Fr., 6. März 2026 - 09:17

grossartiger Text, Herr Krischke.
Gedanken von HenrykM. Broder zum Thema: "Wann hat das Völkerrecht je ein Massaker verhindert?Das Völkerrecht ist eine Überlebens Garantie für Diktaturen, Despoten , Grossverbrecher und Massenmörder. Denen sichert es eine Existenz, weil s i e die Souveränität in ihren Staaten haben." Appollo news, youtube "Es ist riskant"

Heidemarie Heim | Fr., 6. März 2026 - 09:48

Ich kann Ihnen gar nicht sagen lieber Herr Krischke,wie dankbar ich Ihnen bin für die "Zerlegung" bzw. all der missbräuchlichen Anwendungsbeispiele bzgl. Völkerrecht!!! Für mich persönlich schon lange ein rotes Tuch in jeder Hinsicht!Denn das muss man sich abgesehen von all den in der UN vertretenen Vertreter mal vorstellen:Da beruft sich Präsident Putin,der die Souveränität seit 4 Jahren mittels Angriffskrieg auch mit Drohnen iranischer Produktion auf die Zivilbevölkerung der Ukraine auf das Völkerrecht!!!Wie Sorry! verblödet muss man sein,um dann noch ins gleiche Horn wie er zu blasen und noch irgendwas von Recht,auf was eigentlich?,zu schwafeln?Schwafeln aus einem TV-Studio heraus oder gratismutig auf der heimischen Couch oder im Parlament sitzend,darin sind wir gesegnet mit der längsten Friedensperiode trotz "Kaltem Krieg" inkl. Wiedervereinigung einfach hervorragend.Und beim Rest im Innern Augen zu und durch!Oder wie Timo oder Sahra meinten:"Mir haben die nix getan." MfG

Martin Müller | Fr., 6. März 2026 - 09:48

Lieber Herr Krischke,

Ihre Artikel sind für mich immer ein besonderes highlight im Cicero, auch dieser. Vielen Dank! Die Welt wäre sicherlich eine bessere, ohne das brutale Mullahregime, welches auch ganz klar die Existenz Israels auslöschen will. Ich ahne allerdings, dass wir nicht das vollständige Bild des Krieges gezeigt bekommen, die Motivation zumindest der USA ist sicherlich keine humanitäre. Die von Israel auch nicht, aber da geht es um die Existenz in Nachbarschaft einer zukünftigen Atommacht Iran. Auch bin ich pessimistisch, was den Ausgang des Bombenkriegs betrifft, viele der genannten Argumente habe ich bereits genauso beim Afghanistan, Irak, Libyenkrieg gehört, wo am Ende ein Unterdrückerregime vom anderen abgelöst wurde. Wenn man also nicht euphorisch in diesen neuen Krieg einstimmen mag, ist man auch nicht automatisch Israel oder USA kritisch. Ich kann nichts Ihrem Artikel entgegensetzen, teile aber nicht ihren Optimismus über die Folgen.

