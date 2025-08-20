Nabelfreie Kellnerin
Alarmierende Persönlichkeitsstudie Am Bauchnabel der Gesellschaft

Eine neue US-Studie stellt schockierende psychologische Veränderungen in der Gesellschaft fest. Besonders junge Menschen verlieren demnach Empathiefähigkeit und ihren Sinn für Verlässlichkeit. Mitschuld daran: Social Media und Corona.

VON RALF HANSELLE am 20. August 2025 7 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Von nichts kommt was. Diesem Glauben zumindest scheinen immer mehr Angehörige der Millennials sowie der Generationen Z zu verfallen. Warum nicht zum Beispiel mal seinen größten Lebenswunsch beim Universum bestellen oder auf andere Art einen Schatz ins Leben ziehen? Man könnte ja vielleicht auch mal was „materialisieren“ oder gelegentlich auch „affirmieren“, wie das im Coaching-Sprech junger Selbstoptimierer heute so schön heißt. Dem rosaroten Zauber aus der Esoterikkiste sind da keine Grenzen gesetzt – schon gar nicht Realitätsgrenzen. Denn letztlich scheint das Wahrwerden der großen Wünsche ja nur eine Frage der richtigen Herzfrequenz zu sein. Und mussten sich die Boomer einst noch ganz körperlich zum Lotto-Laden rüberquälen, um sich dort gegebenenfalls eine kleine Portion Extra-Glück ins Leben zu holen, so rückt das Unverhoffte für Jüngere mit einem Lotto24-Digitalabo oder schlicht mit einem neuen Visualisierungstrick in Reichweite.

Was indes kaum noch jemand auf dem Schirm zu haben scheint, um das eigene wie auch das fremde Leben reicher, luxuriöser oder gegebenenfalls auch ein Stückchen schöner zu gestalten: kontinuierliches Arbeiten. Die Vorstellung, dass man durch Fleiß, Zuverlässigkeit oder die Befolgung einstmals anerkannter Regeln zur Optimierung des eigenen wie des gesellschaftlichen Lebens beitragen könnte, scheint für immer mehr Menschen merkwürdig anachronistisch, ja geradezu abwegig zu erscheinen. Und besonders die Gruppe der 16- bis 39-Jährigen macht hier Sorgen. Nicht, dass man hier nicht arbeiten würde – im Gegenteil, laut einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ist die Erwerbsquote besonders unter jungen Menschen in den letzten zehn Jahren um 6 Prozentpunkte gestiegen. Eher sind es Persönlichkeitsstruktur und Moral, die auf dem absteigenden Ast sind.

Liebe Leserinnen und Leser,
Markus Michaelis | Mi., 20. August 2025 - 13:19

könnte aber auch andere Ursachen haben. Aus meinem Bauch heraus würde ich annehmen, dass auch die Mischung aus fixer Orientierung und Orientierungslosigkeit der Gesellschaft in diese Richtung einzahlt. Es ist unklarer welche Regeln gelten. Einerseits sind feste, klare Regeln heute wichtiger als zu meiner Zeit. Junge Menschen haben sich an die universellen Werte von Menschenrechten, sozialem Verhalten, Klima etc. zu halten und spüren es über tausend Kanäle, dass diese Werte und Sichtweisen einzuhalten sind. Das wird auch meist versucht, weil es auch keine Alternative gibt.

Andererseits gibt es einen immer größeren Strom an immer neuen Regeln, die einzuhalten sind, offensichtliche Widersprüche dabei, die aber nicht dadurch ausgeregelt werden können, dass man alles nicht so ganz ernst nimmt.

Das wird auch nicht der einzige Grund sein, aber nach meinem Gefühl dazu beitragen selber mehr zu schwimmen.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 20. August 2025 - 13:48

Die Generation ab 1990 so haben meine Frau und ich bei der Erziehung unseres Sohnes beobachtet, waren die ersten, die immer mehr Schwierigkeiten haben, normal zu kommunizieren, Empathie auszubilden und selbstständig zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Bereits da fingen die Helikoptereltern an sich deutlich auszubilden, immer mehr Frauen begannen sich als gleichberechtigt zu fühlen und zu leben und das alte Rollenbild, Frau in der Regel zu Hause, Mann arbeitet zerbracht in seine Einzelteile. Heute können Frau nicht mehr kochen, kümmern sich noch partiell um die Kinder und schmeißt der Mann den Haushalt. Man muss sich ja als Frau im Beruf verwirklichen. Damit wir uns richtig verstehen. Das Männer helfen, auch mal die Kinder nehmen, okay. Das Frauen ggfls. ihren Beruf wieder aufnehmen. Okay. Aber wann tun sie das? Heute bereits im ersten Jahr nach der Geburt. Man hat ja Kinderbetreuung privat oder später in der Kita. Erziehung, soziale Vorbilder zu Hause, sind Mangelware.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 20. August 2025 - 13:59

Inzwischen leben viele Eltern mit ihren Kindern allein, Großeltern weit weg oder nicht vorhanden. Die Großfamilie, wo Oma und Opa noch emotionales Rüstzeug für die Kinder bereit stellten, fehl in den allermeisten Fällen. Nicht selten auch, weil man beruflich wegziehen muss und natürlich, weil manche zum Erhalt der Familie beide arbeiten gehen müssen. Corona und das Internet/Handy verschärften dieses Problem nur. Man googelt Erziehung im Netz, hört nicht mehr auf sich selbst, fragt nicht mehr die Eltern. Kinder haben ständig Entwicklungsschübe, läßt sie gewähren, läßt sie von Klein auf alles mitbestimmen und wundert sich dann, wenn die Blagen das Kommando übernehmen. Selber denken, selber beobachten, intuitiv auf seine innere Stimme hören? Man hat ja das Netz. Und wer kauft den Kindern eigentlich das Handy? Wer hat bei Corona mitgemacht? Die Kinder mussten es mitmachen, weil Eltern sich panisch in Angst beugten. Corona und Internet verschärfen das Ganze, sind aber nicht die Ursache.

Ingofrank | Mi., 20. August 2025 - 14:32

an den beschriebenen Symptomen der „jüngeren Generation“
Nee sehe ich komplett anders ….. Ich sehe ehr die Wiederkehr linker revolutionärer Ideen seit Ender der 60ziger Jahre zu der sich dann noch die „Klima- Rvolutionäre gesellten., deren Mantra statt Arbeit die Umverteilung ist. Nehmt den Reichen, gebt den Armen ….. Macht kaputt was euch kaputt macht …..jüngster Beleg gefällig: die Ex Vorsitzende der Grünen Jugend die einen Job mit 40 Std. Im Büro ablegt ……
Nein der Hase liegt woanders im Pfeffer: immer weniger arbeiten für mehr Geld und mehr Freizeit……. Das haben doch in Europa linke Regierungen und Gewerkschaften den Menschen eingeredet. Woher der Wohlstand kommt, diese sind sie dem Volk schuldig geblieben. Und jetzt Corona & Social Media ins Feld zu führen ist einfach lachhaft. Ich bin über 70, nutze Social Meda

Maria Arenz | Mi., 20. August 2025 - 14:53

erklärt doch schon hinreichend, wie wir dahin gekommen sind, wo die aktuellen Studien entsetzt aufmerken. Internet, Smartphone und Corona haben das Problem sicher verschärft , der tiefere Grund für die Entwicklung liegt in den in dem verlinkten Artikel zitierten Erziehungsirrsinn. Dem auch im öffentlichen Erziehungswesen zunehemnd vertretenen Aberglauben, den Kindern jede Anforderung, jede Frustration, jede Grenze zu ersparen in der Erwartung, sie durch Vermeidung von Frust und Unlust zu ganz besonders starken, emotional stabilen Mustermenschen zu erziehen Wer jetzt kleine Kinder von GenZ-Müttern life erlebt, sieht die Fortsetzung des Elends im Quadrat. Vor allem Mütter wollen die Mutterrolle insgesamt eigentlich garnicht mehr annehmen- nein sie wollen nur noch geliebt werden und mißbrauchen ihre Kinder-solange es funktioniert- als emotionale Prothese für ihre eigene Unreife. Das Ergebnis wird den bereits einsetzenden Absturz unseres Gesellschftsmodells irrevisibel machen.

