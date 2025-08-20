Von nichts kommt was. Diesem Glauben zumindest scheinen immer mehr Angehörige der Millennials sowie der Generationen Z zu verfallen. Warum nicht zum Beispiel mal seinen größten Lebenswunsch beim Universum bestellen oder auf andere Art einen Schatz ins Leben ziehen? Man könnte ja vielleicht auch mal was „materialisieren“ oder gelegentlich auch „affirmieren“, wie das im Coaching-Sprech junger Selbstoptimierer heute so schön heißt. Dem rosaroten Zauber aus der Esoterikkiste sind da keine Grenzen gesetzt – schon gar nicht Realitätsgrenzen. Denn letztlich scheint das Wahrwerden der großen Wünsche ja nur eine Frage der richtigen Herzfrequenz zu sein. Und mussten sich die Boomer einst noch ganz körperlich zum Lotto-Laden rüberquälen, um sich dort gegebenenfalls eine kleine Portion Extra-Glück ins Leben zu holen, so rückt das Unverhoffte für Jüngere mit einem Lotto24-Digitalabo oder schlicht mit einem neuen Visualisierungstrick in Reichweite.

Was indes kaum noch jemand auf dem Schirm zu haben scheint, um das eigene wie auch das fremde Leben reicher, luxuriöser oder gegebenenfalls auch ein Stückchen schöner zu gestalten: kontinuierliches Arbeiten. Die Vorstellung, dass man durch Fleiß, Zuverlässigkeit oder die Befolgung einstmals anerkannter Regeln zur Optimierung des eigenen wie des gesellschaftlichen Lebens beitragen könnte, scheint für immer mehr Menschen merkwürdig anachronistisch, ja geradezu abwegig zu erscheinen. Und besonders die Gruppe der 16- bis 39-Jährigen macht hier Sorgen. Nicht, dass man hier nicht arbeiten würde – im Gegenteil, laut einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ist die Erwerbsquote besonders unter jungen Menschen in den letzten zehn Jahren um 6 Prozentpunkte gestiegen. Eher sind es Persönlichkeitsstruktur und Moral, die auf dem absteigenden Ast sind.