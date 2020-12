Ich bin kein melancholischer oder trauriger Mensch, also bin ich das auch in meinen letzten 24 Stunden nicht. Der Tag wird ein Fest mit meiner Familie – meiner Frau und meinen Kindern, meinen Eltern und Schwiegereltern, meiner Schwester und Schwägerin sowie deren Familien. Wir verbringen ihn in meinem Haus in Los Angeles, wo ich mich wohlfühle.