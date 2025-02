Die Frage ist zweifellos berechtigt: Was hat ein einfaches, ohne sonderliche Raffinesse gebratenes Schweinekotelett in einer Genusskolumne zu suchen? Wenn schon Schwein, dann doch eher was Edles, wie etwa Schweinefilet. Oder was Exotisches, wie die in Teilen Asiens sehr beliebten Schweinerüssel. Schweinekotelett klingt da im Vergleich eher piefig. Aber das ist es keineswegs.

Zum einen besteht Ernährung – auch betont genussvolle – in erster Linie aus Alltäglichem. Entscheidende Unterschiede werden aber deutlich, wenn man besondere Sorgfalt bei der Auswahl des Grundprodukts und bei der Zubereitung an den Tag legt. Doch was ist überhaupt ein Schweinekotelett?