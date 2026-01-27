Illustration einer Schülerin. Anbei Hefter, Laptop und Notizzettel.
Seit 2015 fallen deutsche Schüler im Pisa-Test wieder zurück / Illustration: Julia Kluge

Alltag an deutschen Schulen Das System der Ausreden

Unser Autor ist Lehrer an einer Realschule in Bayern. Im Schulalltag muss er immer wieder erleben, dass sich Leistung selbst bei den Jüngsten nicht mehr lohnt. Deutschland steckt in einer Bildungskrise – Szenarien aus einem Alltag am Rande des Wahnsinns.

VON JONAS SCHREIBER am 9. Februar 2026 13 min

Jonas Schreiber ist Autor sowie Lehrer an einer Realschule in der Nähe von München.

„Herr Schreiber, ich habe jetzt auch taktisches LRS“, unterbreitete mir mein Schüler Valentin grinsend. „Bitte, was hast du?“, fragte ich den Zehntklässler irritiert. „Bei uns in der Klasse haben so viele eine LRS-Diagnose und deshalb 25 Prozent mehr Zeit bei Prüfungen, das finde ich unfair. Darum habe ich mir das jetzt auch geholt“, meinte er ohne auch nur einen Hauch von Schuldgefühlen. Eine LRS (Lese-Rechtschreib-Störung) bezeichnet erhebliche Schwierigkeiten beim Erlernen und Anwenden von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, die nicht durch Intelligenzmangel oder mangelnde Beschulung erklärbar sind.

