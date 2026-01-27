Alltag an deutschen Schulen - Das System der Ausreden

Unser Autor ist Lehrer an einer Realschule in Bayern. Im Schulalltag muss er immer wieder erleben, dass sich Leistung selbst bei den Jüngsten nicht mehr lohnt. Deutschland steckt in einer Bildungskrise – Szenarien aus einem Alltag am Rande des Wahnsinns.