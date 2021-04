Es ist ein bisher einmaliger Vorgang. Und das will etwas heißen in diesen hysterischen Zeiten. In bedrückender Geschlossenheit und mit teils unverhohlener Aggressivität stürzen sich Journalisten, Meinungsmacher, Kommentatoren, Kulturschaffende und Kollegen auf jene 53 Schauspieler, die sich am Donnerstag an der Aktion #allesdichtmachen beteiligten.

Es grenzt an eine Hetzjagd. Und kaum jemand stellt sich ihr entgegen. „Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben“, twitterte etwa der ehemalige Viva-Moderator Tobias Schlegl in gendergerechter Verachtung. Das ist nicht nur unsensibel gegenüber Menschen an Beatmungsgeräten. Es zeugt vor allem von einer Feindseligkeit, die zumindest erstaunlich ist.