So erreichen Sie Christine Zinner:

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

Till Randolf Amelung ist Autor und Genderwissenschaftler. Er ist biologisch eine Frau und hat jedoch eine Angleichung an das männliche Geschlecht vollzogen, die 2011 abgeschlossen war. Er ist Vorstandsmitglied der Initiative Queer Nations e.V.

Herr Amelung, werden die Deutschen LGBTIQ gegenüber intoleranter?