Wer weiß, was den Affen zum Affen macht, der kann möglicherweise auch besser erkennen, was den Menschen am Ende zum Menschen macht. Es ist die Grenze, die Erkenntnis bringt. Das weiß auch Julia Fischer. Als Primatenforscherin und Kognitionswissenschaftlerin untersucht sie die Grundlagen der Kommunikation, der Intelligenz und des Sozialverhaltens von nichtmenschlichen Primaten. Ihr wichtigstes Modell ist die Gattung der Paviane. Ein wesentlicher Teil ihrer Forschung verbindet psychologische Theorien mit evolutionärem Denken.

In den Jahren 2000 bis 2004 arbeitete Fischer am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, habilitierte sich dort im Jahr 2004 und erhielt ein Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Seit November 2004 ist sie Professorin für Kognitive Ethologie an der Biologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen und Leiterin der gleichnamigen Forschungsgruppe am Deutschen Primatenzentrum.

Im Podcast-Gespräch mit dem Evolutionsbiologen Axel Meyer spricht die Stellvertretende Direktorin des Deutschen Primatenzentrums über die Vermenschlichung von tierischem Verhalten, über große Affenforscherinnen wie Jane Goodall, Abgründe im Verhalten einzelner Tiere, die Entstehung von Sozialverhalten sowie über das eigentümliche Verhältnis von Forschern zu Ihren Forschungsobjekten: „Natürlich mag man bestimmte Affen. Man kennt auch seine Pappenheimer. Man weiß, dass bestimmte Affen eher schüchtern und andere Affen sehr draufgängerisch sind. Und so kann man bestimmte Tiere auch gernhaben, weil sie so eigentümlich sind“, so Fischer in dieser Podcast-Folge über Menschen, Tiere, Sensationen.

