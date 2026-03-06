- Sieg oder Niederlage für die Demokratie?
Laut Kölner Verwaltungsgericht darf die Alternative für Deutschland vom Verfassungsschutz vorerst nicht mehr als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingeordnet werden. Ist das ein Grund zur Freude? Oder erwächst daraus eine Gefahr für die Demokratie?
Die Alternative für Deutschland (AfD) darf also vorerst nicht länger vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingeordnet werden. Man will sich den Donnerschlag gar nicht vorstellen, den dies in mancher Amtsstube und dem einen oder anderen Kopf ausgelöst haben dürfte. Dabei erinnert das Verwaltungsgericht Köln, das für eben jenen Richterspruch verantwortlich zeichnet, im Grunde bloß an gar nicht so neue Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit der Frage entwickelt hat, ob einer Partei „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ nachzuweisen sind.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.