AfD Verbot
Ein Verbotsverfahren gegen die AfD dürfte nach der Entscheidung der Kölner Richter kaum noch Aussicht auf Erfolg haben / picture alliance / Goldmann

AfD-Entscheidung des VG Köln Sieg oder Niederlage für die Demokratie?

Laut Kölner Verwaltungsgericht darf die Alternative für Deutschland vom Verfassungsschutz vorerst nicht mehr als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingeordnet werden. Ist das ein Grund zur Freude? Oder erwächst daraus eine Gefahr für die Demokratie?

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 8. März 2026

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

So erreichen Sie Frauke Rostalski:

Zur Artikelübersicht

Die Alternative für Deutschland (AfD) darf also vorerst nicht länger vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingeordnet werden. Man will sich den Donnerschlag gar nicht vorstellen, den dies in mancher Amtsstube und dem einen oder anderen Kopf ausgelöst haben dürfte. Dabei erinnert das Verwaltungsgericht Köln, das für eben jenen Richterspruch verantwortlich zeichnet, im Grunde bloß an gar nicht so neue Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit der Frage entwickelt hat, ob einer Partei „verfassungsfeindliche Bestrebungen“ nachzuweisen sind. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | So., 8. März 2026 - 17:23

Nicht aber die Politiker und Mainstreammedien wie ARD und ZDF daran hindern, die AfD weiterhin so zu titulieren, so gesehen ist es ein Pyrrhussieg.

Rainer Mrochen | So., 8. März 2026 - 17:50

Sie fragen:"Sieg oder Niederlage für die Demokratie?" Ich sinniere das wir, Deutschland, schon seit längerem an dem Punkt sind (Corona, öffentliche Kritik an Politikern>>Folgen<<) wo in Deutschland praktizierte Demokratie an Grenzen stösst. Für mich ist die Frage nicht mehr Sieg oder Niederlage. Die Frage hat zu lauten: Wer hat welches Selbstverständnis von Demokratie? Wenn es per Definition um Demokratie geht, ist in diesem Land bereits vieles ins rutschen geraten. Irgendwie scheint Demokratie mittlerweile eine individuelle Auslegung in der Betrachtung zu sein, einerseits. Andererseits, mit politischen Massstäben betrachtet, hat Demokratie das zu sein, was jeweiligen Opportunitäten, zeitgeistlich in den Kram passt. MMn. lässt sich über Demokratie nicht streiten und um das ganze an einem Urteil festmachen zu wollen schon gar nicht. Demokratie in ihrem Wesen bedarf keiner instanzlicher Festlegung und Einhegung. Sie ist die ultima Ratio des Freigeistes in jeglicher Ausprägung.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.