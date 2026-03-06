- Warum sich die politischen Ränder annähern
Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage zeigt sich in Deutschland eine bemerkenswerte Dynamik. Die politischen Ränder nähern sich an – weil ihre Opposition gegen die liberale Ordnung wichtiger ist als ihre ideologischen Unterschiede.
Iran, Russland, Ukraine: Was auf den ersten Blick wie drei verschiedene Krisenherde wirkt, gehört längst zu einem geopolitischen Zusammenhang. Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Iran unterstützt Moskau militärisch, vor allem mit Drohnentechnologie. Zugleich verschärft sich die Lage im Nahen Osten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.