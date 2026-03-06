Weidel Wagenknecht
AfD-Chefin Alice Weidel und BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (Bildmontage) / picture alliance / photothek | Florian Gaertner; picture alliance / photothek | Michael Gottschalk

AfD, BSW und die geopolitische Krise Warum sich die politischen Ränder annähern

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage zeigt sich in Deutschland eine bemerkenswerte Dynamik. Die politischen Ränder nähern sich an – weil ihre Opposition gegen die liberale Ordnung wichtiger ist als ihre ideologischen Unterschiede.

VON FLORIAN HARTLEB am 10. März 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

So erreichen Sie Florian Hartleb:

Zur Artikelübersicht

Iran, Russland, Ukraine: Was auf den ersten Blick wie drei verschiedene Krisenherde wirkt, gehört längst zu einem geopolitischen Zusammenhang. Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Iran unterstützt Moskau militärisch, vor allem mit Drohnentechnologie. Zugleich verschärft sich die Lage im Nahen Osten. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Hans-Hasso Stamer | Di., 10. März 2026 - 13:41

Meine Höflichkeit verbietet mir, diesen Artikel inhaltlich zu bewerten. Er stellt meiner Meinung nach aber die Realität auf den Kopf.

Es sind keine politischen Ränder, die sich hier berühren. Das ist die Mitte - die "alte" Mitte der Vernunft. Wagenknecht ist die vernünftigste Linke und die AfD der vernünftigste Teil des konservativen Lagers. Hier werden eigene Feindbilder hineininterpretiert und projiziert,

Extremismus findet man heute im linken Mainstream: Ein hasserfülltes universelles Feindbild aus AfD, Putin und Trump, Ressentiments gegen alle, die andere Politik wollen und die Umgestaltung und das Drehen der Gesellschaft auf links sowie eine hemmungslose Überfremdung und Islamisierung nicht mitmachen wollen. dazu eine immer autoritärere Politik bis hin zu starken Anleihen an dem, was ausgemachte Diktaturen unter "Meinungsfreiheit" verstehen.

Dieser Artikel ist komplett enttäuschend. Hier wird die Sicht der linkslastigen Politikwissenschaft vertreten – legitim, aber irreal.

Günther | Di., 10. März 2026 - 13:59

damit erspare ich mir die Mühe und eine Wiederholung.

Heidemarie Heim | Di., 10. März 2026 - 13:57

Abseits erkannter Muster erscheinen mir die Unterschiede beider Pole bei allen Überschneidungen wie z.B. die Ablehnung der Mitte oder Ressentiments gegen einen gemeinsamen vermeintlichen Gegner und die daraus resultierende Annäherung doch noch groß genug, als dass ich eine breite Mitte in unmittelbarer Gefahr sähe. Denn wie schnell es mit möglichen Bündnissen, Gemeinsamkeiten und Vertrauen vorbei sein
kann, sah man doch m.E. gerade beim BSW, als es darum ging im Osten mit genau denjenigen gemeinsame Sache zu machen bzw. Regierungen zu ermöglichen u. die AfD mitzubekämpfen gegen die sie vorher stritten.
Ukraine u. Russengas hin oder her. Für mich ebenso "glaubwürdig" wie die Auseinandersetzungen der sich ebenso nicht einigen u. zu Teilen inkonsequenten EU u. ihren Mitgliedern was z.B. die Anerkennung unterschiedlicher Systeme untereinander betrifft. Auch da die vermeintlichen Parias mit allem Für und Wider. Eine akute! Gefahr wie beschrieben, kann ich momentan jedoch nicht
ausmachen.

Christa Wallau | Di., 10. März 2026 - 14:34

der "Mitte" heraus entstehen!
Alle Probleme, die Deutschland jetzt hat, sind weder aus einer Herrschaft linksradikaler noch - erst recht nicht! - aus den Fehlern rechtsradikaler Regierungen entstanden.
Alle Parteien, die dafür Verantwortung tragen,
sind die, welche der Verfasser offenbar in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sieht: CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne.
Diese Parteien haben sich über zwei Jahrzehnte
in mehr o. minder großem Einheitsbrei auf polit. Maßnahmen verständigt, die sich als ruinös erwiesen haben.
Und nun soll ausgerechnet von den "Rändern´" die Gefahr ausgehen?
Das ist lächerlich!
Wie können denn die Bürger anders reagieren als mit der Wahl neuer Parteien, wenn die alten sie permanent enttäuschen?
Natürlich benennen diese die Zustände ungeschönt u. fordern wirksame, harte Maßnahmen zur Abhilfe der unzähligen Mißstände. Was denn sonst?
Wenn man die "Ränder" nicht verteufelte, sondern in die Mitte holte, wäre sehr viel gewonnen. Ist das so schwer zu kapieren?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.