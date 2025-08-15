- Niemand sollte sich für „kulturelle Aneignung“ entschuldigen
Adidas entschuldigt sich, weil man einen Schuh nach Art einer traditionellen mexikanischen Sandale entwarf. Der Fall zeigt erneut nur, wie unsinnig der Vorwurf „kulturelle Aneignung“ ist.
Mexiko ist in Aufruhr. Bis hinauf zur Präsidentin Claudia Sheinbaum empört man sich über Adidas. Grund ist, dass sich eine neue Sandale des Sportartikelherstellers an einer solchen orientiert, die eine Gemeinde in Mexiko herstellt. Der Vorwurf lautete darum prompt: kulturelle Aneignung! Adidas brach auch sofort ein, entschuldigte sich und ließ auch den Designer öffentlich bedauern, was er da getan hatte. Schade eigentlich. Niemand sollte sich nämlich dafür entschuldigen, kulturelle Aneignung zu betreiben.
Dahinter steht ja immer eine Würdigung dessen, was man sich da aneignet. Nur wer bereit ist, offen und neugierig durch die Welt zu gehen, kann in anderen Ländern und Kulturen Dinge sehen, die ihn begeistern und inspirieren. Wie engstirnig ist hingegen das Denken hinter dem Vorwurf der kulturellen Aneignung? Wem wäre ein Schaden entstanden, wenn diese mexikanischen Sandalen jetzt weltweit in Mode kommen würden? Niemandem. Im Gegenteil würden auch die Exemplare, die von den Mexikanern hergestellt werden, im Wert steigen und sicherlich mehr Abnehmer finden. Aber selbst wenn nicht, ist der Versuch einer eifersüchtigen Abschottung der eigenen Kultur gegenüber Fremden in hohem Maße albern und unsouverän.
