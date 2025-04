So viel steht fest, Adel ist ein gänzlich unverdientes Geburtsrecht, man wird in ihn hineingeboren oder eben nicht. Was dagegen, elender Plebejer? Im Übrigen sind Ideen wie Gleichheit oder Partizipation doch bloß bastardisierte Ausgeburten der Geistesgeschichte – niedrige Wunschvorstellungen all derer, die es selbst bedauern, nicht zu dem Kreis der Auserwählten zu gehören. Anders gesagt, zum großen Ärgernis aller bürgerlichen Aspiranten ist der Adel die vollendete Perversion der Meritokratie; eine offene, geradezu anarchische Verhöhnung des Leistungsprinzips, welches in allen anderen Lebensbereichen der kapitalistischen Gesellschaft vorherrschend ist oder es zumindest sein sollte. „Seelenadel“ ist da bloß ein geringer Trost, „Anciennität“ zumindest symbolisch unschlagbar.