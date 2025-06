Jede Lehrkraft hat schon einmal ein Kind erlebt, das sich seinen pädagogischen Bemühungen hartnäckig verweigert. Solche Kinder zeigen sich desinteressiert oder rebellisch, in sich zurückgezogen oder übertrieben extrovertiert. Die Lehrkraft ahnt, dass in der häuslichen Erziehung etwas passiert sein muss, was das Kind daran hindert, sich in die schulische Gemeinschaft einzufügen und die Lernangebote anzunehmen. Da der Schule in der Regel Einblicke in die elterliche Erziehung verwehrt sind, bleibt den Lehrern nichts anderes übrig, als das an dem Kind Versäumte in einer Art von zweiter Sozialisation nachzuholen.

Viele Lehrkräfte tun sich bei dieser Erziehungsaufgabe schwer, weil sie die Verstocktheit solcher Kinder nur schwer ertragen können. Manchmal nehmen sie deren Verweigerungshaltung auch persönlich und werten sie als Missachtung ihrer engagierten Erziehungsbemühungen. Es gibt auch Lehrkräfte, die solche Kinder mit rabiaten Methoden traktieren und dadurch deren Aufsässigkeit noch verstärken.