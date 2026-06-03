- Die Bildungswiese wird zur Kunstrasenfläche
Jahrzehnte der elternfeindlichen und gleichmacherischen Pädagogik haben die Ungleichheit nur vergrößert und das Gesamtniveau der Bildung herabgesetzt. Dafür sind nun Unsicherheit und Verrohung ziemlich gleichmäßig im ganzen Land verteilt.
Franz Müntefering, früher Minister und Chef der Bundestagsfraktion, ein Jahr lang sogar Vorsitzender der SPD, ist hinter der Zeit zurückgeblieben. In einem Gespräch mit dem Wochenblatt Die Zeit hat er die Meinung vertreten, dass Kinder an deutschen Schulen Schreiben und Rechnen lernten, lernen könnten oder lernen sollten. Ein großer Irrtum! Ein Irrtum, vor dem ihn eine Rückfrage bei den Bildungsexperten seiner Partei hätte bewahren können.
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