Kopfnot
Schulklasse in der Gesamtschule Rödinghausen / picture-alliance/ dpa | Friso Gentsch

Pädagogik der Gleichmacherei Die Bildungswiese wird zur Kunstrasenfläche

Jahrzehnte der elternfeindlichen und gleichmacherischen Pädagogik haben die Ungleichheit nur vergrößert und das Gesamtniveau der Bildung herabgesetzt. Dafür sind nun Unsicherheit und Verrohung ziemlich gleichmäßig im ganzen Land verteilt.

VON KONRAD ADAM am 7. Juni 2026 5 min

Autoreninfo

Konrad Adam war Mitglied der Feuilleton-Redaktion der FAZ, danach bis 2007 politischer Chefkorrespondent der Welt.

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Franz Müntefering, früher Minister und Chef der Bundestagsfraktion, ein Jahr lang sogar Vorsitzender der SPD, ist hinter der Zeit zurückgeblieben. In einem Gespräch mit dem Wochenblatt Die Zeit hat er die Meinung vertreten, dass Kinder an deutschen Schulen Schreiben und Rechnen lernten, lernen könnten oder lernen sollten. Ein großer Irrtum! Ein Irrtum, vor dem ihn eine Rückfrage bei den Bildungsexperten seiner Partei hätte bewahren können.

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Pamina | So., 7. Juni 2026 - 15:46

Und man kann eine Betonplatte noch so oft und viel wässern und das mit aller Hingabe - es werden dort keine Blumen wachsen.

Christa Wallau | So., 7. Juni 2026 - 18:08

der nimmt sie nicht wahr!
So ist das mit allen Leuten, die sich lieber täglich neu und einfallsreich belügen, als der Wirklichkeit ins Auge zu sehen.
Sie malen sich alles schön. Sie finden positive Gegenbeispiele für schlimmste Zustände und wollen ihre Weltanschauung partout nicht aufgeben, selbst dann nicht, wenn die letzte Seifenblase des Illusions-Schaums auf dem harten Boden der Realität zerplatzt.

Es ist eine traurige Tatsache, daß es von dieser Sorte Mensch sehr viele gibt.
Wenn sie es schaffen - wie in Deutschland geschehen - die Herrschaft über die Köpfe im Lande zu gewinnen, dann sind die Folgen unausweichlich katastrophal; denn knallharte Fakten lassen sich mit der schönsten Ideologie nicht aus der Welt schaffen.

Menschen sind eben n i c h t gleich!
Sie unterscheiden sich äußerlich, charakterlich und in ihren Begabungen. Sie gleich "machen" zu wollen, entspricht einem Gewaltakt an der Natur. Erdbeeren und Disteln werden vom homo sapiens auch nicht gleichbehandelt.

C. Schnörr | So., 7. Juni 2026 - 19:10

… teile Ihren Zorn. Das Vorhaben der AFD in Sachsen-Anhalt, das verbindliche Bildungsgebot von der Schulpräsenzpflicht zu entkoppeln, erscheint aus dieser Perspektive fast wie ein notwendiger Versuch als „Bildungsnation“ zu überleben.

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