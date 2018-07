Festreden sind eine feine Sache. Es gibt Anekdoten, über die man sich erheitern kann, es gibt schöne Zitate, denen man gefahrlos zustimmen kann und es gibt Essen im Anschluss, auf das man sich insgeheim freuen kann. Das alles hat seine 2000-jährige Tradition und Berechtigung, denn: Festreden schaffen Gemeinschaft, und um derentwillen kann man schon mal klatschen. Manchmal auch im Stehen. So wie vergangene Woche bei der Verleihung des Großen Deutsch-Französischen Medienpreises. Gesprochen hatte der Preisträger, Jürgen Habermas. An diesem Abend wurde er für sein Lebenswerk geehrt.



Doch die Standing Ovations täuschen über die Tatsache hinweg, dass Habermas Ideen am Ende alles andere als gemeinschaftsstiftend sein könnten für Europa. Nicht so sehr wegen des ‚Was‘ – er fordert eine „demokratischen Euro-Zone“ mit eigenem Haushalt und Kompetenzen – sondern vielmehr wegen des ‚Wie‘: Wenn der Wähler nicht mitziehe, müssten halt notfalls die Eliten vorangehen. So impliziert es Habermas zumindest am Ende seiner Rede, denn im 19. Jahrhundert hätten die „tonangebenden Eliten“ bei der Konstruktion des deutschen Nation eben auch nicht Rücksicht genommen auf demokratische Gepflogenheiten.

Diagnose: „gutgläubige Selbsttäuschung“

Habermas kritisiert die mangelnde Kooperationsbereitschaft in der EU. Man wolle als EU gar nicht handlungsfähig sein. Das Hauptproblem hat er dann auch gleich gefunden: Der Deutsche, der glaubt, ein „guter Europäer“ zu sein, es aber im Grunde die längste Zeit gewesen ist. Dieser gute Glaube der Deutschen habe einen „faulen Fleck“: Das wirtschaftlich verengte Verständnis von Solidarität mit den europäischen Partnern. Unterm Strich sei das, was man in Deutschland Solidarität nennt, nichts weiter als ein schäbiger Kuhhandel: Solidarität gegen Eigenverantwortung, solidarische Hilfe gegen Reformen und Haushaltsdisziplin. Daraus spreche ein mangelndes Vertrauen insbesondere gegenüber den südlichen europäischen Partnern. Dieses toxische Misstrauen sei eine der Wurzeln des „trumpistischen Zerfalls Europas“.



Habermas will es nicht moralisch meinen, wenn er den Deutschen diese Trägheit des Herzens vorwirft. Schuld daran sei vielmehr der „Tenor der maßgebenden Presse“ der vergangenen Jahre, der die Deutschen noch im falschen Glauben bestärkte, gute und solidarische Europäer zu sein. Moralisch, man vermutete es, wird der Philosoph aber dann doch. Habermas stellt uns seine Version des guten Europäers vor.

Pflichten eines guten Europäers

Der gute Europäer besteht laut Habermas aus zwei Teilen. Da ist zunächst dessen Gesinnung: Es gelte nationale Identitäten zu überwinden zugunsten einer „post-konventionellen“ Identität. Diese orientiere sich am moralischen Grundprinzip des Universalismus. Das verlangt von den Bürgern, dass sie, „bevor sie ihre Stimme abgeben, auch über nationale Grenzen hinweg gegenseitig die Perspektive der jeweils anderen übernehmen.“ An sich ist das eine gute Sache. Zumal viele Probleme in der Welt heute ohnehin alle betreffen, zum Beispiel der Bürgerkrieg in Syrien.



Die andere Hälfte des guten Europäers allerdings ist problematisch. Habermas schwört ihn jetzt auf eine handfeste politische Agenda ein. Der gute Europäer müsse quasi wie selbstverständlich den französischen Präsidenten unterstützen. Denn Emmanuel Macron wolle Europa wieder zu einem Global Player der liberalen Werte machen. Für Habermas bedeute das im Klartext: Bankenunion, eine gemeinsame europäische Einlagensicherung für Sparguthaben und ein auf europäischer Ebene kontrollierter Währungsfonds. Dazu käme eine „demokratische“ Euro-Zone mit eigenem Haushalt, um die politische und wirtschaftliche Desintegration aufzuhalten. Ob ein weiterer Haushalt aber tatsächlich hilft neben den bereits existierenden Kohäsionsfonds? Egal. Auch sind die europäischen Institutionen nicht gerade berühmt für ihre demokratische Legitimation. Wie will Habermas also sicherstellen, dass seine demokratische Euro-Zone ausreichend demokratisch ist? Offenbar stellen sich solche Fragen für den guten Europäer erst gar nicht, der gute Europäer macht einfach.

Der neue „faule Fleck“

Ein supranational-solidarisches Bewusstsein, das hat Habermas schon vor drei Jahrzehnten gefordert, zuzeiten des Historikerstreits. Jetzt führt er eine Studie an, laut der ein solches Bewusstsein echter Solidarität schon zunehme – europaweit. Aber selbst wenn dies der Fall ist: Es gibt einen neuen „faulen Fleck“ in Habermas Konzeption guter Europäer. Denn was passiert mit denen, die kein solidarisches Bewusstsein entwickeln wollen oder einfach nicht einsehen, warum ausgerechnet ein gemeinsames Budget für die Euro-Zone mehr Demokratie und Zusammenhalt in Europa bringen soll? In solchen Fällen empfiehlt er allen voran den Sozialdemokraten, die Wähler nicht weiter „normativ“ zu unterfordern. Was meint er damit?



Am Ende seiner Rede lässt es Habermas durchblicken. Er zieht eine historische Parallele. Das Nationalbewusstsein der europäischen Völker sei auch ein politischer Lernprozess gewesen: „Das über Dorf, Stadt und Region hinausgreifende Bewusstsein nationaler Zusammengehörigkeit“ sei nicht „naturwüchsig entstanden“. Vielmehr hätten es die Eliten des 19. Jahrhunderts „zielstrebig angepasst“. Aha. Im 21. Jahrhundert sollen also die sozialdemokratischen Eliten erneut tätig werden wie damals König und Adel. Mit der maßgeblichen Presse im Gepäck könnte man ein solidarisches Bewusstsein mit den passenden politischen Präferenzen notfalls eben einfordern, statt wie bisher zu „unterfordern“.



Was aber, wenn der gute Europäer dieser demokratischen Euro-Zone irgendwann einmal merken sollte, dass er gar nicht mehr so demokratisch ist? Schade, dass Außenminister Heiko Maas (SPD) hierauf keine Antwort gefunden hat. In seiner Laudatio am selben Abend empfiehlt er Habermas mit den Worten: „Wir haben Ihren Spürsinn für Relevanzen heute in Deutschland bitter nötig.“