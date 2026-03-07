David Gilmour
David Gilmour bei einem Auftritt in der Royal Albert Hall im Oktober 2024 / picture alliance / dpa / Sony Music / Jill Furmanovsky

80. Geburtstag von David Gilmour Der Gentleman des Rock

David Gilmour gilt als einer der größten Gitarristen der Rockgeschichte. Als Songwriter und Sänger hat er die goldene Ära von Pink Floyd geprägt und es dabei geschafft, Avantgarde und Pop miteinander zu verbinden. Jetzt wurde der stille Star achtzig Jahre alt.

VON ALEXANDER GRAU am 7. März 2026 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Glaubt man dem Magazin Guitarist, ist er einer der besten Fender-Spieler aller Zeiten. Noch vor Jimi Hendrix. Das will was heißen. Konsequenter Weise besaß er die Stratocaster – das berühmteste Modell des legendären E-Gitarren-Herstellers Fender – mit der Seriennummer 0001. Er verhalf einer damals 19-jährigen Lady namens Kate Bush zu Weltruhm und arbeitete als Studiomusiker mit Größen wie Tom Jones, Elton John, Bryan Ferry, Pete Townshend oder Alan Parsons. Und natürlich ist er Commander of the Order of the British Empire.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.