- Der Gentleman des Rock
David Gilmour gilt als einer der größten Gitarristen der Rockgeschichte. Als Songwriter und Sänger hat er die goldene Ära von Pink Floyd geprägt und es dabei geschafft, Avantgarde und Pop miteinander zu verbinden. Jetzt wurde der stille Star achtzig Jahre alt.
Glaubt man dem Magazin Guitarist, ist er einer der besten Fender-Spieler aller Zeiten. Noch vor Jimi Hendrix. Das will was heißen. Konsequenter Weise besaß er die Stratocaster – das berühmteste Modell des legendären E-Gitarren-Herstellers Fender – mit der Seriennummer 0001. Er verhalf einer damals 19-jährigen Lady namens Kate Bush zu Weltruhm und arbeitete als Studiomusiker mit Größen wie Tom Jones, Elton John, Bryan Ferry, Pete Townshend oder Alan Parsons. Und natürlich ist er Commander of the Order of the British Empire.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.