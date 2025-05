Vor kurzem wurde der Präsident Litauens, Gitanas Nausėda, in den Medien mit den Worten zitiert, er wolle, dass die in Zukunft in Litauen zu stationierenden deutschen Soldaten sich dort wohler fühlten als in ihrer eigenen Heimat. Der Präsident spielte damit wohl auch darauf an, dass die Bundeswehr als Institution in der deutschen Gesellschaft nur begrenzten Rückhalt besitzt, wenn sie nicht sogar in breiten Milieus weiterhin offen abgelehnt wird.

Ein wenig mag sich das mit der sogenannten Zeitenwende nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine geändert haben, aber doch nur sehr partiell. Bei weitem nicht jeder auf der politischen Linken wird heute noch der Parole zustimmen, dass Soldaten und gerade auch deutsche Soldaten eigentlich immer Mörder seien, aber geliebt wird die Bundeswehr bei uns sicherlich nicht. Auf den ersten Blick ist das natürlich gut nachvollziehbar. Das letzte Mal, als eine deutsche Armee einen größeren Krieg führte, führte das in eine namenlose nicht nur militärische, sondern auch moralische Katastrophe, ein Debakel, an das uns der Tag der deutschen Kapitulation, der sich jetzt zum 80. Mal jährt, regelmäßig erinnert. Es ist von daher nur natürlich, dass in Deutschland der Einsatz militärischer Mittel zur Durchsetzung selbst scheinbar legitimer politischer Ziele viel umstrittener ist, als in den USA oder in Frankreich. Es wäre wohl sogar ein schlechtes Zeichen, wenn das anders wäre.

Verteidigungsbereitschaft als Kriegstreiberei gebrandmarkt

Weniger leicht nachvollziehbar ist, dass schon das vorsichtige Bemühen, angesichts neuer Bedrohungen ein Minimum an Verteidigungsbereitschaft zu wiederherzustellen, als Kriegstreiberei gebrandmarkt wird. Genau das geschieht jedoch immer wieder, und das nicht nur von Seiten des Bündnisses Sarah Wagenknecht, der Linkspartei oder auch aus den Reihen der AfD. So warnte der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling jüngst im Spiegel eindringlich vor dem „gefährliche[n] Kurs der geistigen Mobilmachung“. Es sei höchste Zeit, dem allgemeinen „Säbelrassen“ etwas entgegenzusetzen.

Sicherlich, Bröckling hat recht, wenn er vor einer militärischen Selbstüberschätzung Deutschlands und Europas warnt. Diese findet zur Zeit ihren Ausdruck etwa in der Annahme, die Europäer könnten auf eigene Faust, ohne US-Unterstützung der Ukraine im gegenwärtigen Krieg zum Sieg verhelfen, oder auch nur nach einem möglichen Friedensschluss mit ihren Truppen ohne Beteiligung amerikanischer Divisionen die Sicherheit des bedrohten Landes gewährleisten. Solche Vorstellungen sind zumindest so lange vollständig illusionär, wie es in Deutschland, Frankreich und Großbritannien keine Wehrpflicht gibt. Erst recht hat Bröckling recht, wenn er Schreibtischstrategen anprangert, die für den Ersteinsatz taktischer Nuklearwaffen gegen einen möglichen russischen Angriff auf Nato-Territorium plädieren – auch wenn genau das Teil der freilich hoch riskanten westlichen Abwehrstrategie vor 1989 war. Die Eskalationsspirale nach einem solchen Einsatz von Atomwaffen, bei dem Deutschland als Nicht-Nuklearmacht im Übrigen keinerlei Mitsprache hätte, könnte vermutlich keiner mehr stoppen.

Aber gerade dann, wenn man ein solches Szenario vermeiden will, muss die konventionelle Abschreckung sehr viel glaubwürdiger werden als sie es jetzt ist, und das ist nur realistisch, wenn sich die gesellschaftliche Einstellung zum Militärischen bei uns ändert. Das gilt auch dann, wenn man von der Wiedereinführung der Wehrpflicht oder der Abschaffung des allerdings absurden Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung für aktive Berufssoldaten (wohlgemerkt nicht für Wehrpflichtige), das bei uns gilt, zunächst absieht.

Deutschland als moralisierender Trittbrettfahrer

Wer diesen begrenzten Wandel der Einstellung zum Krieg ablehnt, setzt möglicherweise unausgesprochen darauf, dass Deutschland als moralisch überlegener Trittbrettfahrer immer genug Verbündete finden wird, die frei von unseren pazifistischen Skrupeln jene Abschreckung übernehmen, zu der wir nicht bereit sind. Dass man dafür dann unter Umständen einen erheblichen politischen Preis zahlen muss, wird dabei freilich übersehen, obwohl ein Blick auf Trumps gegenwärtige Politik gegenüber Europa dies gut illustrieren könnte.

Oder aber man hofft in der konkreten Situation, Putin besänftigen zu können, indem man Moskau massive territoriale Konzessionen macht, nicht nur in Gestalt der Ostukraine, sondern weit darüber hinaus, also auch zum Beispiel im Baltikum. Abgesehen davon, dass völlig unklar ist, ob diese Rechnung wirklich aufginge, wäre das dann doch eine Einstellung, die der französischen „mourir pour Danzig“-Mentalität von 1939 ähneln würde, nur dass es diesmal – einstweilen – nicht um Danzig, sondern um Kyjiw, Riga, Vilnius, und am Ende auch um Lemberg (Lwiw) ginge. Immerhin würde man mit einer solchen Haltung vielleicht in Washington auf Beifall stoßen, wo der Präsident und sein Hofstaat wohl zum Teil ähnlich denken und übrigens auch immer betonen, dass Frieden mit Russland das oberste Ziel sein müsse, egal zu welchem Preis.

Soldaten brauchen erhöhtes Ansehen

Aber wer im Namen des Pazifismus jede Form eines kriegerischen Heroismus grundsätzlich ächtet und für verwerflich hält, zeigt auch, dass er sich nicht bewusst ist, wie wichtig für die Genese des modernen demokratischen Verfassungsstaates ältere republikanische Traditionen waren, von denen sich die heutige Demokratie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vollständig lösen kann, wenn sie nicht ihre eigenen Grundlagen in Frage stellen will. Für den klassischen Republikanismus der Frühen Neuzeit musste eine Republik aus Bürgern bestehen, die genug „Tugend“ (virtus – virtù) besaßen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. In diesem Sinne konnte Machiavelli in seinen Discorsi, einem zentralen und einflussreichen Text des Republikanismus der Renaissance, feststellen: „Nur Männer, die für den eigenen Ruhm kämpfen, sind tüchtige und treue Soldaten.“

Nun ist uns natürlich die Idee des Ruhmes ebenso vollständig fremd geworden wie die der Ehre. Solche Begriffe erscheinen heute im Westen und besonders in Deutschland als gänzlich exotisch, wenn nicht gar als toxisch. Aber ohne ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Reputation, an erhöhtem Ansehen werden auch in einer modernen Gesellschaft Soldaten nicht auskommen, wenn man von ihnen erwartet, ein persönliches Risiko bis hin zum Tod an der Front einzugehen. In einer Gesellschaft, in der postheroische Wehrlosigkeit die höchste Tugend ist, kann man als Soldat auf ein solches Ansehen kaum hoffen, und entsprechend gering wird dann auch die Kampfmoral der jeweiligen Armeen ausfallen.

Ländern ohne Patriotismus droht ein wenig rosiges Schicksal

Das Problem ist heute einerseits, dass sich die Idee einer die Demokratie tragenden exklusiven und zugleich wehrhaften Bürgergemeinschaft ohnehin auflöst, wenn man zwischen Fremden und Bürgern keinen Unterschied mehr macht, wie es die vorherrschende No-Borders-Ideologie ja explizit verlangt, und das nicht nur auf Kirchentagen. Und dass andererseits, und hier besteht natürlich ein enger Zusammenhang, auch die Idee des Patriotismus und sei er noch so sehr auf eine politische Gemeinschaft bezogen und nicht primär ethnisch-kulturell begründet, mehr denn je abgelehnt wird. Für unser Land gilt das wegen des gebrochenen Verhältnisses der Deutschen zur eigenen Geschichte natürlich in ganz besonderer Weise, aber man kann ähnliche Entwicklungen auch in anderen westlichen Ländern wie etwa Großbritannien beobachten.

Wer jede Form der Identifikation mit dem eigenen Land freilich radikal zurückweist, dem sei die Lektüre von Ibn Khalduns großer Einführung in die Weltgeschichte, der „Muqaddima“ aus der Zeit um 1400 empfohlen. Das Schicksal von Gesellschaften, die keinerlei Zusammengehörigkeitsgefühl mehr haben und auch nicht mehr bereit sind, sich gegen Bedrohungen von außen zu wehren, also keine ʿAsabīya, wie Ibn Khaldun dies nennt, mehr besitzen, ist aus der Sicht des großen nordafrikanischen Gelehrten jedenfalls kein rosiges. Am Ende werden sie von übermächtigen Feinden überwältigt werden. Das kann man bewusst in Kauf nehmen, eben als Preis der Friedfertigkeit, der Offenheit und der Gewaltlosigkeit, aber dann soll man das auch sagen.