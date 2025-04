Hans-Joachim Niemann, geb. 1941 in Kiel; 1972 Dr. rer. nat. (Univ. Tübingen). Seit 1973 Physikochemiker und Referatsleiter bei der Siemenstochter KWU. Seit 1984 unabhängiger Schriftsteller. 1990er Jahre: Lehraufträge und Gastvorlesungen über Kritischen Rationalismus an den Universitäten Bamberg und Passau. 1994: Besuch bei Karl Popper in London; Mitbegründer der Zeitschrift Aufklärung und Kritik. Ab 1999: Herausgabe und Übersetzung von sechs der fünfzehn Bände Karl R. Popper. Gesammelte Werke bei Mohr Siebeck, Tübingen. Viele Erstübersetzungen und Erstherausgaben (auch englische) von Werken Karl Poppers.

Es ist eine alte und einfache Geschichte: Der Fuchs frisst die Gans, nicht die Gans den Fuchs. Es liegt in seiner Natur; daran kann man nichts ändern. Gänse lassen sich fressen; das liegt nicht in ihrer Natur; das liegt an ihrer Dummheit, und daran kann man viel ändern. Vor achtzig Jahren hatte Karl Popper diese Geschichte in einfachen, klaren, wenn auch ganz anderen Worten formuliert und als Warnung für alle Demokraten in die Welt geschickt. Sie ist nicht verstanden worden. So lange sollten wir nicht noch einmal warten, und so beeile ich mich, dem Verständnis etwas nachzuhelfen: Der Fuchs, das ist Donald Trump, und die Gänse, das sind seine Wähler.

Über den Fuchs soll man nicht klagen. Er ist wie er ist; er wird sich nicht bessern; aus ihm wird nie eine friedliche Gans. Es sind die Gänse, die sich ändern müssen. Es sind die Gänse, die ihre Lektion nicht gelernt haben, nämlich wie man ohne Angst vor frechen Füchsen in Frieden und Freiheit in einer Demokratie leben kann.