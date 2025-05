Heute vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland brachte damals Tod und Zerstörung über die Welt. Zu den über 60 Millionen Opfern gehörten auch sechs Millionen Juden, die im Holocaust systematisch ermordet wurden. Das alles ist bekannt und fester Bestandteil der Erinnerungskultur. Im ganzen Land erinnern Denkmäler, Museen, Stiftungen und Vereine an die grauenvollen zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945. Kein Land der Welt hat sich je so intensiv mit der eigenen Schande beschäftigt, wobei es auch kein anderes Land jemals so nötig hatte wie dieses. Die Erinnerungskultur scheint also ein hohes Gut zu sein, aus dem eine Verantwortung für das Handeln in Gegenwart und Zukunft erwächst. Und doch zeigt eben diese Erinnerungskultur mittlerweile dramatische Risse.

So galt lange Zeit der Rückgriff auf Nazivergleiche als Tabu, da sie immer zugleich auch eine Verharmlosung der NS-Verbrechen waren. Rechtsextremen wurde immer vorgeworfen, bewusst diese Relativierung voranzutreiben, um die Nazis dadurch zu entlasten. Wenn Amerikaner oder Israelis Verbrechen auf Naziniveau begehen, können diese ja nicht so konkurrenzlos böse gewesen sein, lautete dabei die Logik. Also bemühten sich Rechtsradikale lange, diese Relativierung voranzutreiben.