So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Ende Juni erscheint von ihm „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Auf den ersten Blick ist es eine einfache Geschichte: In einer Vogelhandlung in San Francisco begegnen sich Melanie, Tochter eines Zeitungsmagnaten, und der Anwalt Mitch. Melanie und Mitch flirten miteinander. Unter dem Vorwand, Mitchs Schwester Cathy Vögel schenken zu wollen, fährt Melanie in das Küstenörtchen Bodega Bay, wo Mitch mit seiner Schwester und seiner Mutter wohnt.

Im Hafen von Bodega Bay wird Melanie das erste Mal von einer Möwe attackiert. Ab dann häufen sich die Angriffe der Vögel, bis schließlich ganze Schwärme über die Menschen herfallen und auch das Haus von Mitch verwüsten. Schließlich müssen Melanie, Mitch, dessen Schwester und Mutter Bodega Bay verlassen: Die Rede ist von Alfred Hitchcocks „Die Vögel“. Vor 60 Jahren kam er in die Kinos.