Heidegger
Martin Heidegger während einer Diskussion in Tübingen im Jahr 1961 / picture-alliance / brandstaetter images/Franz Hubmann | Franz Hubmann

50. Todestag Martin Heidegger Tragischer Kritiker unserer Moderne

Martin Heidegger, dessen Todestag sich zum 50. Mal jährt, bleibt eine Provokation – auch für den politisch korrekten Zeitgeist. Doch zu spät erkannte er den Nationalsozialismus als Produkt der verachteten Moderne. Hier liegt sein eigentliches Versagen.

VON ALEXANDER GRAU am 26. Mai 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Die moralische Inquisition kann gnadenlos sein. In der Borniertheit ihrer Urteile. In ihrer Härte. Vor allem aber auch in ihrer brutalen Einfalt. Es langen ein paar Reizworte: Antidemokrat, Antimodernist und der definitive Nackenschlag: Nazi. Jedes Nachdenken scheint sich dann zu erübrigen. Moral als Denkersatz.

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Karl-Heinz Weiß | Di., 26. Mai 2026 - 17:46

"Sein und Zeit" war vor fast exakt 100 Jahren bahnbrechend, und im Zeitalter von KI ist seine Technikskepsis aktueller denn je. Gerade deshalb sollte sein tiefsitzender Antisemitismus und seine Nazi-Anbiederung nicht ausgeblendet werden. "Tragischer Kritiker" erscheint mir deshalb nicht zutreffend. Rätselhaft ist auch die jahrzehntelange Bewunderung Hannah Arendts für ihn.

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