- Tragischer Kritiker unserer Moderne
Martin Heidegger, dessen Todestag sich zum 50. Mal jährt, bleibt eine Provokation – auch für den politisch korrekten Zeitgeist. Doch zu spät erkannte er den Nationalsozialismus als Produkt der verachteten Moderne. Hier liegt sein eigentliches Versagen.
Die moralische Inquisition kann gnadenlos sein. In der Borniertheit ihrer Urteile. In ihrer Härte. Vor allem aber auch in ihrer brutalen Einfalt. Es langen ein paar Reizworte: Antidemokrat, Antimodernist und der definitive Nackenschlag: Nazi. Jedes Nachdenken scheint sich dann zu erübrigen. Moral als Denkersatz.
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