„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“

Wahrscheinlich gibt es kaum einen Fernsehnutzer der letzten Jahrzehnte, der diese Worte nicht kennt. Gesprochen wurden sie von dem Schauspieler Joachim Cadenbach. Und zu hören waren sie das erste Mal vor 50 Jahren. Vom Mai bis November 1972 strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen die ersten 26 Folgen jener Serie aus, zu deren festen Bestandteil dieser Prolog gehört: „Raumschiff Enterprise“.

Produziert wurde „Star Trek“, wie das Original heißt, schon im Jahr 1966. Wegen der schwachen Resonanz stellte der verantwortliche Sender NBC die Serie 1969 nach drei Staffeln und 79 Folgen ein. Man verkaufte „Star Trek“ an lokale Fernsehstationen. Der Zeitpunkt dafür war allerdings kurzsichtig gewählt. Am 3. Juni 1969 hatte NBC die letzte „Star Trek“-Folge („Turnabout Intruder“) ausgestrahlt. Am 21. Juli betrat Neil Armstrong den Mond. Ein Ergebnis: Die Menschen begeisterten sich für Raumfahrt- und Science-Fiction-Themen.

Die frühen Staffeln atmen den Geist der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung

Aus der bis dahin wenig erfolgreichen Serie wurde ein popkulturelles Massenphänomen. Im Jahr der deutschen Erstausstrahlung lief „Star Trek“ in 170 Ländern. Es begann sich eine weltweite Fan-Community zu formieren. Der Merchandising-Mark explodierte: Modellbausätze, Spielfiguren, T-Shirts und Buttons steigerten die weltweite Popularität der Serie weiter. Erstmals entwickelte sich ein enthusiastische Fan-Kultur, wie man sie später bei „Star Wars“, „Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“ beobachten konnte: Die von den Autoren geschaffene Phantasiewelt wird vielen ein Paralleluniversum, mit dem man sich identifiziert. Fans schreiben die Geschichten weiter, beseitigen Widersprüche, entwickeln neue Erzählstränge, vervollständigen die Biografien der Hauptfiguren, grüßen sich mit dem Vulkanier-Gruß und schaffen ein System der ominösen Sternenzeit. Und wer es ganz genau nahm, der lernte Klingonisch, die Sprache der Hauptantagonisten der Helden, 1984 erschaffen von dem Sprachwissenschaftler Marc Okrand.

Die ersten drei „klassischen“ Staffeln der Serie atmen den Geist der von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geprägten Aufbruchsstimmung der späten 60er-Jahre. Insbesondere dem Produzenten Gene Roddenberry war dieser Punkt wichtig. Auf der Brücke der Enterprise herrscht Multikulturalität und Diversität. Neben Captain James T. Kirk aus Iowa ist da der Erste Offizier Captain Spock vom Planet Vulkan, Navigator Ensign Pavel Chekov aus Russland, Lieutenant Nyota Uhura aus den „Vereinigten Staaten von Afrika“ und Lieutenant Hikaru Sulu, ein Amerikaner mit japanischen Wurzeln.

Das war revolutionär. Ein russischer Navigator und eine schwarze Frau in leitender Funktion – in den Zeiten des Kalten Krieges und der Black Panther Party war das ein deutliches Signal. Und als dann auch noch in Folge 65 Captain Kirk Lieutenant Uhura küsste, war die Aufregung groß. Dass die berühmte Szene den ersten „interracial kiss“ der Filmgeschichte zeigt, wie manchmal behauptet, ist zwar umstritten, als Symbol ist ihre popkulturelle und emanzipatorische Wirkung jedoch nicht zu unterschätzen.

Es zählt ausschließlich das Individuum und nicht seine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe

Rückblickend wundert sich der Betrachter des frühen 21. Jahrhunderts, wie unkompliziert, liberal, offen und vernünftig man sich Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre die Zukunft vorstellte. Auf der Enterprise gibt man sich frei und ungezwungen, niemand wird wegen seines Geschlechts oder seiner ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert oder bevorzugt. Minderheiten haben keinen Sonderstatus, weder im Guten noch im Schlechten. Es zählt ausschließlich das Individuum und nicht seine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, einer Nation oder einer Interessengemeinschaft. Niemand ist dauerbeleidigt oder überempfindlich. Toleranz wird als Aufgabe begriffen, die für alle Seiten gilt und von allen erbracht werden muss – nicht nur von einer.

Sogar die Klingonen, ein Tradition, Ehre und Gehorsam achtendes, spartanisches Kriegervolk, dessen Kultur das genaue Gegenteil der liberalen, aufgeklärten Vereinigten Föderation der Planten darstellt, in deren Auftrag die Enterprise operiert, wird respektiert und geachtet – solange sie nicht Gewalt anwenden. Niemand versucht, die Klingonen zu missionieren oder ihnen irgendwelche universalen Humanoidenrechte aufzuzwingen.

Selbstverständlich ist die Welt der Enterprise einfach gestrickt und naiv. Dennoch ertappt man sich fast zwangsläufig bei dem Gedanken, was in den letzten 50 Jahren eigentlich schiefgelaufen ist. Wie konnte aus der von liberalen Idealen, von Offenheit und Toleranz erfüllten Kultur der 60er/70er-Jahre eine dermaßen von Aversionen, Rechthaberei und Borniertheit getriebene Gesellschaft werden? Warum ist der Liberalismus letztlich so gescheitert? „Beam us up, Scotty!“