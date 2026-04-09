- Aus den Hohlwegen deutscher Erinnerungskultur
Der Historikerstreit vor vierzig Jahren wirkt auch heute noch nach. Die damals scheinbar geklärte Frage nach dem Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen ist mit ganz erstaunlichen neuen Fronten wieder offen.
Der australische Historiker Dirk Moses sorgte 2021 für einiges Aufsehen, als er die deutsche Erinnerungskultur als religiöse Praxis im Sinne eines Katechismus bezeichnete – die „Bewältigung“ der mörderischen NS-Politik habe sich in einer moralisch aufgeladenen, priesterlich überwachten Reglementierung manifestiert, welche fünf Leitsätze umfasse:
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.