Habermas
Jürgen Habermas im August 1981 in seinem Haus in Starnberg / picture-alliance/ dpa | Roland Witschel

40 Jahre Historikerstreit Aus den Hohlwegen deutscher Erinnerungskultur

Der Historikerstreit vor vierzig Jahren wirkt auch heute noch nach. Die damals scheinbar geklärte Frage nach dem Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen ist mit ganz erstaunlichen neuen Fronten wieder offen.

VON GERRIT DWOROK am 11. April 2026 9 min

Gerrit Dworok

Autoreninfo

Gerrit Dworok ist Dozent für Geschichtsdidaktik an der TU Braunschweig sowie Geschichtslehrer in Hannover. Er veröffentlichte 2015 die Monographie „Historikerstreit und Nationswerdung“.

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Der australische Historiker Dirk Moses sorgte 2021 für einiges Aufsehen, als er die deutsche Erinnerungskultur als religiöse Praxis im Sinne eines Katechismus bezeichnete – die „Bewältigung“ der mörderischen NS-Politik habe sich in einer moralisch aufgeladenen, priesterlich überwachten Reglementierung manifestiert, welche fünf Leitsätze umfasse:

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